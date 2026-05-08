На "Герена" пак всичко ще е синьо: Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Левски

Още преди да си подсигурят шампионската титла, от Левски взеха решението да не предизвикват съдбата и да не организират предварително награждаването. "Сините" спечелиха срещата с ЦСКА 1948 и спечелиха Първа лига, а награждаването им ще се състои при срещата с Лудогорец от следващия кръг. Тя ще се проведе в събота, на 9 май, от 18:45 ч. Билетите от страна на Левски се изкупиха много бързо, а сега Лудогорец зарадва допълнително феновете на "сините", като им предотстъпи и Сектор "Г" на стадион "Георги Аспарухов".

Лудогорец: "Сектор "Г" ще бъде предназначен за фенове на Левски"

Това стана ясно от официално съобщение, което разградчани пуснаха в социалните мрежи. Ето какво написаха от Лудогорец: "ПФК Лудогорец уведомява своите фенове, че след проведени разговори с ръководството на ПФК Левски и предвид тържествата по награждаването на домакините, двата клуба постигнаха договорка Сектор "Г" да бъде предназначен за фенове на Левски, като за привържениците на Лудогорец ще бъде обособена специална зона на същата трибуна за предстоящия двубой между двата тима на стадион "Георги Аспарухов" в събота (9 май) от 18:45 часа.

Още: Предупреждение за Левски: Легенда алармира, че ЦСКА и Лудогорец посягат на най-ценното му

"Няма да има смесване на потоците"

Влизането на феновете на Лудогорец ще се осъществява през Вход 11 откъм улица "Иван Вазов", както е било и досега. Вход 11 ще бъде предназначен единствено за фенове на Лудогорец и няма да има смесване на потоците с привърженици на Левски. За гостуващите фенове ще бъдат осигурени кетъринг и санитарни помещения. Билети за феновете на Лудогорец ще се продават на място в деня на мача, като продажбата започва два часа преди първия съдийски сигнал – в 16:45 ч."

Още: Хулио Веласкес: "Наско Сираков е човек на футбола, голямата цел е Шампионска лига"