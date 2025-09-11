Войната в Украйна:

От БФС проговориха! Разкриха вариант за наследник на Илиев и кога ще го обявят

11 септември 2025, 18:18 часа 508 прочитания 0 коментара
Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев даде информация за процеса по избиране на нов селекционер на националния ни отбор по футбол. Пред БГНЕС бившият защитник на ЦСКА и Локомотив Пловдив призна, че старши треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев е вариант за наследник на напусналия Илиан Илиев. Котев разкри и кога ще бъде обявено официално името на на новия наставник на "лъвовете".

Александър Тунчев е вариант за селекционер на България

“Разглеждаме много варианти, още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант”, заяви Кирил Котев. Понастоящем Александър Тунчев е ангажиран с Арда, с който пренаписа историята на кърджалийския отбор в евротурнирите през изминалите седмици. На въпрос кога ще бъде обявен новият селекционер, техническият директор на централата отговори: “Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица”.

Както е известно, друг фаворит за поста е Димитър Димитров - Херо. По-рано през деня той отрече някой от Българския футболен съюз да го е канил официално на работа след разговор с Христо Стоичков в Бургас. Специалистът се ядоса и на медийни тълкувания, които акцентираха върху шега на Димитров, че жена му не го пуска да е селекционер на "лъвовете".

