От БФС проговориха! Разкриха вариант за наследник на Илиев и кога ще го обявят

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев даде информация за процеса по избиране на нов селекционер на националния ни отбор по футбол. Пред БГНЕС бившият защитник на ЦСКА и Локомотив Пловдив призна, че старши треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев е вариант за наследник на напусналия Илиан Илиев. Котев разкри и кога ще бъде обявено официално името на на новия наставник на "лъвовете".

“Разглеждаме много варианти, още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант”, заяви Кирил Котев. Понастоящем Александър Тунчев е ангажиран с Арда, с който пренаписа историята на кърджалийския отбор в евротурнирите през изминалите седмици. На въпрос кога ще бъде обявен новият селекционер, техническият директор на централата отговори: “Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица”.

Както е известно, друг фаворит за поста е Димитър Димитров - Херо. По-рано през деня той отрече някой от Българския футболен съюз да го е канил официално на работа след разговор с Христо Стоичков в Бургас. Специалистът се ядоса и на медийни тълкувания, които акцентираха върху шега на Димитров, че жена му не го пуска да е селекционер на "лъвовете".