Един от фаворитите за нов национален селекционер каза дали от БФС са го търсили

Раздялата на националния отбор по футбол на България и Илиан Илиев вече е факт. По-рано днес от Българския футболен съюз обявиха, че родният специалист вече няма да бъде селекционер на "лъвовете". Столът на Илиев се клати от известно време и вече има цял списък с потенциални негови заместници. Сред спряганите имена са тези на Димитър Димитров - Херо, Стойчо Младенов и Любослав Пенев. По последна информация на Sportal.bg има още един фаворит за поста. Става въпрос за селекционера на младежкия национален тим - Александър Димитров.

Селекционерът на "лъвчетата" каза дали от БФС са го търсили да замени Илиан Илиев

Димитров коментира слуховете около бъдещето си след днешния мач на "лъвчетата". Младежките ни национали до 21 години изпуснаха шанса да запишат втора поредна победа в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Те завършиха наравно 1:1 с Азербайджан във втората си среща от групата. След края на мача Димитров даде оценка на представянето на възпитаниците си и коментира слуховете около длъжността на национален селекционер на мъжкия отбор.

48-годишният специалист заяви, че от БФС няма как да са го потърсили, тъй като телефонът му е изключн от вчера: "Няма как да са ме търсили, защото от вчера съм си изключил телефона и няма как да са ме търсили, защото се подготвях за мача с Азербайджан."

Другият фаворит за поста на Илиан Илиев в лицето на Херо също коментира слуховете, заявявайки, че жена му не би го пуснала.