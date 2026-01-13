Лео Перейра: ЦСКА е в страхотен момент от развитието си, приех предложението без капка колебание (ВИДЕО)

Едно от новите попълнения на ЦСКА Лео Перейра даде дълго интервю за клубните канали на „червените“. Бразилецът сподели, че е приел офертата на „армейците“ без капка колебание, тъй като тимът се намира в страхотен момент от своето развитие. Крилото също така бе категоричен, че ще даде всичко от себе си, за да зарадва феновете на българския гранд и да напише своята история в клуба като спечели много трофеи с „червените“.

Лео Перейра допълни, че най-силните му качества са скоростта, играта един на един, както и фактът, че обича да се връща назад по терена, за да помага на крайните бранители. Той също така сподели, че съвсем скоро феновете на ЦСКА ще го видят какво може на терена и ще останат много доволни.

„Целта ми е на напиша своята история в ЦСКА“

„Всички в отбора ме посрещнаха много добре. Много съм щастлив, че съм част от клуб като ЦСКА, както и от отношението на всички играчи и на хората от щаба. Благодарен съм им. Привлече ме фланелката, както и структурата на клуба. ЦСКА е в страхотен момент от развитието си. Приех предложението без капка колебание. Искам да дам каквото мога. Искам да помогна на отбора по най-добрия начин“.

„Много съм щастлив тук. Всички отбори, през които съм преминал, са били много важни в моята кариера. Навсякъде съм се чувствал добре. Днес – когато вече съм в Европа и в ЦСКА, мога да се наслаждавам. Мисля, че това е най-щастливият момент в живота ми. Аз съм универсален нападател, който играе по фланга. Характерно за моя стил е, че винаги се стремя максимално да помагам и на крайния защитник. Обичам да атакувам пространствата, много често влизам в свободните зони. Бърз нападател съм. Футболист, който обича да се възползва от ситуации в последната третина на терена. Скоро феновете ще ме опознаят и ще им покажа какво мога на терена. Сигурен съм, че ще останат доволни“.

„С ЦСКА искам да печеля мачове. Да побеждаваме във всеки двубой. Искам и да постигнем неща, които ще оставят трайна следа за клуба – да влезем в историята. Целта ми е именно да напиша история тук. Ще дам всичко от себе си и ще покажа как кипи бразилската кръв. Желанието ми е цяла България да види малко от Лео Перейра“, заяви новото крило на „червените“.

