Получиха жокер от оператора: Пълен хаос в играта "Кой съм аз" - никой не се сети за Спас! (ВИДЕО)

13 януари 2026, 15:48 часа 333 прочитания 0 коментара
Играл съм за отбори в Полша, Испания и Турция; вкарах 2 гола при победата на националния отбор над силен европейски съперник в квалификационен мач за Мондиал 2018; в момента играя в 8-ия в класирането в Първа лига; започнах кариерата си в Пирин Благоевград. Нито една от тези "подсказки" не бе достатъчна на спортните журналисти на Actualno.com Бойко Димитров, Николай Илиев и Стефан Йорданов да се сетят за верния отговор в играта "Кой съм аз" на предаването "Точно попадение".

Подсказка с инициали спаси положението в "Точно попадение"

Нещо повече - спортните журналисти трябваше да получат бонус жокер от оператора Преслав Гинов, който им даде инициалите на футболиста - С.Д. Едва тогава Бойко Димитров успя да изстреля правилния отговор - Спас Делев! Всъщност именно Бойко бе и най-силен в играта в този епизод, познавайки четири от общо пет футболисти на база различни подсказки. Единствено Николай Илиев успя да му отмъкне един играч в световния футбол.

Кой съм аз

Подвеждащо класиране обърка всички в студиото

В българския футбол Бойко по традиция бе недостижим, макар и да се затрудни сериозно със Спас - особено след като Ники подведе всички в студиото, че 8-ият в класирането в Първа лига е... Ботев Враца, а не Локомотив София. Все пак инициалите, дадени от оператора, свършиха работа на Бойко, който в крайна сметка успя да го отгатне. Далеч по-впечатляващи бяха познанията на Бойко по другите няколко въпроса, отгатвайки много любопитни имена от българския и световен футбол.

Гледайте играта "Кой съм аз" след 53:30 мин. в предаването "Точно попадение" в YouTube:

Стефан Йорданов
