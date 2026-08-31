"Ергенът: Любов в рая" стартира с първи искри (ВИДЕО)

Новият сезон на "Ергенът: Любов в рая" започна вчера вечерта по bTV. Деветнадесет участници прекрачиха прага на рая, където първите срещи, симпатии и сблъсъци поставиха начало на горещото риалити.

Още с появата на първите участници, сред които Десислава, Габриела, Силви, Ивка Бейбе и други, стана ясно, че възрастта няма да остане просто число. Разликата в годините бързо стана повод за закачки, директни въпроси и напрежение. "Нарочно ги излъгах за възрастта си", призна една от дамите.

Ще успеят ли участниците да оставят годините настрана, когато става дума за привличане, предстои да разберем.

Докато едни търсеха общ език и опипваха почвата, други не се поколебаха и направиха първите крачки към потенциални партньори. А искрите не закъсняха. "Изпадам в страшна дилема. И двете момчета са високи и готини", коментира Ивка Бейбе.

За първи път в историята на "Ергенът" мъжете и жените живеят под един покрив. Така границата между приятелство, флирт и истинско привличане ще бъде още по-тънка, а всяко ново сближаване може да промени баланса в рая.

Този сезон "Ергенът: Любов в рая" ще даде възможност на участниците, които имат нужда от малко повече уединение, да се възползват от чисто новия "Boom-Boom Room" – специалното място, в което двойките ще остават насаме. Какво ще се случва там обаче, ще зависи единствено от тях. Кой ще отвори вратите на стаята за интимности ще стане ясно съвсем скоро.

Предстоят страст и ревност, горещи целувки и ледени погледи, любов от пръв поглед и разбити сърца, а някои отношения ще се окажат много по-сложни, отколкото изглеждат в началото.