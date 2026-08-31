Любо Пенев на 60: Шест десетилетия битки и едно правило - никога не се предавай

Любослав Пенев празнува своя 60-годишен юбилей, а по повод специалния ден легендата на българския футбол отправи емоционално послание към хората, които са били до него през годините. Бившият нападател използва социалните мрежи, за да благодари за поздравленията и да направи равносметка на изминалите шест десетилетия, изпълнени с големи победи, трудни моменти и битки.

Любослав Пенев празнува 60-годишен юбилей

Пенев определи изминалите 60 години като път, в който е имало както успехи, така и поражения, но подчерта, че най-ценни за него остават хората, които са го подкрепяли. "60. Шест десетилетия живот – победи, загуби, велики моменти и трудни битки. Футболът ми даде много, но най-ценни остават хората, които са били до мен през годините", написа Пенев.

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Легендата отправи специална благодарност към своето семейство, приятелите, съотборниците, футболистите, с които е работил, както и към всички привърженици, които са били до него както в моментите на триумф, така и в трудните периоди. "Благодаря на семейството, приятелите, съотборниците, футболистите и на всички, които са ме подкрепяли – и в победите, и в трудните моменти", добави той.

Пенев подчерта и философията, която е следвал през цялата си кариера - никога да не се отказва, независимо от обстоятелствата. "Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него. Продължавам напред. Благодаря ви за уважението и всички пожелания! Бъдете здрави!", завърши легендата.

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