Падна още една треньорска глава в българския футбол

Несигурността на треньорската позиция в българския футбол продължава и през новия сезон. Въпреки че изминаха само няколко кръга, редица клубове предприеха рокади. Промени не липсват и във Втора лига, където се изиграха шест кръга от началото на новата кампания. Наскоро стана ясно, че един от отборите ще има нов треньор. Става въпрос за Черноморец Бургас. От клуба обявиха, че ръководството е приело оставката на старши треньора Иван Колев. Той напусна, след като "акулите" записаха една победа, две равенства и две загуби в първите си пет мача.

Берое също с треньорска смяна

Сега още един от клубовете във втория ешелон предприе треньорска смяна. Берое официално обяви прекратяването на договорните си отношения с Владимир Манчев. Това се случи часове след равенството 2:2 на заралии с Етър Велико Търново. Раздялата идва малко изненадващо, тъй като отборът е само на три точки от върха в класирането. Берое се стреми да се завърне в елита, след като отпадна в края на миналия сезон. От клуба посочиха разминаване в интересите между Манчев и ръководството като основна причина за решението.

ОЩЕ: Емблематичен роден клуб остана без треньор

"Решението е взето от клуба поради разлика в интересите относно развитието на отбора. Институцията стои над всеки отделен човек. В следващите часове ще обявим новия старши треньор", написаха заралии. Очаква се в следващите часове в Стара Загора да назначат заместник на Манчев, който да осъществи целта на Берое - завръщане в Първа лига възможно по-скоро.

ОЩЕ: ЦСКА II оглави класирането във Втора лига