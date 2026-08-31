OKOL Lake Park: Новата целогодишна дестинация край София

Краят на лятото винаги ни кара да търсим още малко от онова усещане за свобода, което не искаме да оставяме с последните топли дни. Ново място, което да открием, различен начин да прекараме уикенда или просто повод да бъдем навън с хората, които обичаме. Всъщност добре прекараното време няма сезон - стига да знаем къде да го потърсим. Затова сега ви отвеждаме на една панорамна разходка, само на около 40 км от София, където постепенно се оформя нова дестинация за свободното ни време. Името ѝ е OKOL Lake Park и нямаме търпение да ви разкажем за нея. Голф, спорт, почивка, вкусна храна и време сред природата - ОКОЛ предвижда различни поводи да се връщаме през цялата година.

Проектът се разгръща поетапно през следващите години, като идеята далеч надхвърля поредната локация извън града. OKOL Lake Park е замислен като цялостна голф и курортна дестинация, която предлага всичко необходимо. Можете да дойдете заради спорта и да останете заради хубавата храна, да планирате активен ден и да го завършите в СПА центъра. Или пък да оставите програмата настрана и да се насладите на природата.

Всичко започва с голфа

Ако има нещо, което задава ритъма на OKOL Lake Park, то това определено е голфът. Предвижда се голф игрище с 18 дупки, разработено съвместно с IMG и вписано в естествения релеф на района. А ние ви гарантираме, че просторът, зеленината и гледките наоколо ще бъдат част от всяка игра. Но не е нужно вече да сте запалени по голфа, за да откриете своето място тук. Игрището е замислено като част от много по-широко курортно преживяване - както за хората, които играят от години, така и за онези, които тепърва искат да опитат нещо ново. А дори спортът изобщо да не влиза в плановете ви, около него ще има достатъчно други причини да дойдете.

Когато денят не свършва на игрището

Една от тях е петзвездният Pullman Resort, управляван от Accor - първият Pullman Resort в Европа. Със своите 149 стаи и 40 брандирани вили той ще бъде мястото, от което сутрин можете да тръгнете към игрището или природата наоколо, а вечер да се върнете към заслужена почивка. Един от най-силните акценти ще бъде SPA център с infinity pool, панорамни сауни и релакс пространства - все хубави причини да оставите плановете настрана и просто да се насладите на момента.

Разбира се, няма как да пропуснем и добрата храна. В OKOL Lake Park ще има четири ресторанта и пет бара, които ще добавят различни вкусове и поводи да се съберете около масата. Място ще има и за специални поводи. Голям конферентен и събитиен център със зала за над 500 души ще посреща различни формати и събития. А семейните и детските пространства ще зарадват и най-малките.

Ако поискате да останете за по-дълго?

За онези, които искат връзката с OKOL да не приключва с края на уикенда, част от дестинацията е и ограничена селекция от напълно завършени апартаменти. Те съчетават лично ползване с възможност за включване в професионално управлявана програма за отдаване под наем - така собственото място в OKOL може да бъде използвано, когато пожелаете, и да бъде част от работещата курортна среда през останалото време.

Идеята зад OKOL е да събере на едно място онова, за което обикновено пътуваме в различни посоки - голф, хотел, уелнес, добра храна, природа и собствено място, към което да се връщаме. За ден, за уикенд или за много по-дълго.

https://okollakepark.bg/bg/

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