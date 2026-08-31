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Григор Димитров - Алексей Попирин: Кога и къде да гледаме мача от първия кръг на US Open 2026 (ОБНОВЕНА)

31 август 2026, 12:02 часа 11794 прочитания 0 коментара
Снимка: колаж: SportLive.bg; снимки: Getty Images
Григор Димитров - Алексей Попирин: Кога и къде да гледаме мача от първия кръг на US Open 2026 (ОБНОВЕНА)

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров започва участието си в основната схема на US Open 2026 с интересен сблъсък срещу австралиеца Алексей Попирин. Българинът трябваше да премине през квалификациите, за да стигне до същинската част на турнира, като записа две убедителни победи, а в последния кръг получи възможност да продължи след отказването на Ото Виртанен. Сега пред него стои Попирин - съперник, когото добре познава и срещу когото балансът му е изравнен.

Григор Димитров на US Open 2026: Дата, начален час, телевизия

Димитров и Попирин са се срещали четири пъти досега, като двамата са си разменили по две победи. Последният им двубой беше на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай през октомври 2024 г., когато австралиецът спечели в три сета. Преди това Димитров надделя над Попирин в Монреал, а двамата имат още един мач на US Open през 2021 г.

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Григор Димитров - Алексей Попирин

В кой ден и от колко часа е мачът Димитров - Попирин

Двубоят между Григор Димитров и Алексей Попирин е насрочен за понеделник, 31 август, като ще бъде четвърти в програмата на корт №12. Срещите там започват в 18:00 часа българско време, а мачът на Димитров се очаква да започне след полунощ - около 02:00 часа в нощта срещу вторник, но точният час зависи от продължителността на предходните три срещи. Преди Григор и Попирин ще играят Хариет Дарт - Пейтън Стърнс, Хуберт Хуркач - Дамир Джумхур, Ан Ли - Антония Ружич.

По коя телевизия ще дават Григор Димитров – Алексей Попирин

US Open 2026 се излъчва от Eurosport, а двубоят между Димитров и Попирин вече има създадена страница за пряко следене в платформата на телевизията. Това обаче не означава непременно, че срещата ще попадне в телевизионната програма на Eurosport 1 или Eurosport 2, тъй като на турнира едновременно се играят множество мачове. Затова към момента най-сигурният вариант е да се следи програмата на Eurosport/Max непосредствено преди срещата.

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Григор Димитров US open Алексей Попирин
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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