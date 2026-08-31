Задава се неочаквана раздяла в Ливърпул - от "Анфийлд" ще се борят с Байерн Мюнхен за заместника му

Крайният срок за трансфери наближава с бързи темпове, което оставя на клубовете от Висшата лига броени часове да организират сделки в последния момент за остатъка от 2026 година. Няколко от тях са заети с преговори, като според медиите Ливърпул е един от най-активните. На "Анфийлд" финализират сделки както за привличане, така и за напускане на играчи. След седмици на слухове мърсисайдци най-накрая осъществиха трансфера за основната си цел Брадли Баркола, който ще се присъедини от Пари Сен Жермен.

Евентулна раздяла в последния момент за Ливърпул

Въпреки че най-накрая успяха да доведат Баркола в Мърсисайд, се говори, че следващата основна цел на ръководството е друго крило. Но преди да могат да се концентрират изцяло върху привличането на нов нападател, изглежда, че в Ливърпул може да се наложи да обмислят подкрепления в отбраната, тъй като вторият вратар Гиорги Мамардашвили е свързван с изненадващо напускане. Грузинецът пристигна на "Анфийлд" миналото лято и записа 20 мача през сезон 2025/26, замествайки контузения Алисон. След завръщането на Алисон грузинският национал се бореше за игрово игрово време в Ливърпул, което предизвика късен интерес на трансферния пазар от страна на съперника от Висшата лига - Нотингам Форест.

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По-рано през лятото различни информации сочеха, че Ливърпул е склонен да пусне Мамардашвили под наем през този сезон, като сред редицата италиански клубове, които се обсъждаха, фигурираше и Ювентус. Изглежда обаче, че Нотингам Форест би предпочел да привлече 25-годишния играч с постоянен договор, като клубът го вижда като по-добро решение от Матц Селс, който допусна два гола от Ливърпул на "Анфийлд" в събота. Въпреки това, трансферът на Мамардашвили, особено в толкова късен етап от прозореца, няма да бъде лесен, нито евтин за Форест. Ливърпул е готов да разгледа само сериозни оферти, ако реши да го пусне преди крайния срок във вторник, 1 септември.

Ливърпул следи млад талант, искан и от Байерн Мюнхен

По последна информация Ливърпул вече предприема стъпки, за да се подготви за евентуалното напускане на Мамардашвили. "Червените" са набелязали 18-годишния вратар на Генк - Лука Бругманс, пише Саша Таволиери. Клубните ръководители са убедени в бъдещия потенциал на младежа. С внушителния си ръст от 2.00 метра, Бругманс е записал едва 15 мача за настоящия си клуб Генк, като през това време е запазил вратата си суха шест пъти, но е привлякъл интереса на клубове от цяла Европа, включително и на германския колос Байерн Мюнхен.

По последна информация на Фабрицио Романо, Ливърпул вече е установил официален контакт с Генк относно привличането на бъдещата звезда, като сделката се счита в ход преди изтичането на крайния срок. Романо добави, че в момента грандът от Висшата лига решава дали да подпише с Бругманс веднага, което вероятно ще се случи, ако Мамардашвили премине във Форест, или дали той може да подпише договор, по силата на който да се присъедини към отбора през 2027 година.

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