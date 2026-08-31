"ЦСКА 1948 ни дава ненужните си": Легенда на ЦСКА избухна и призова за оставки

Бившият футболист, треньор и изпълнителен директор на ЦСКА - Георги Илиев - Майкъла, не е никак доволен от случващото се в бившия му клуб. В повод за възмущението му се превърна отпадането на тима от Лига Европа. "Армейците" останаха на крачка от груповата фаза на втория по сила европейски турнир. Те отстъпиха с общ резултат 0:5 от гръцкия ОФИ Крит (загуба с 0:3 в първия мач и 0:2 в реванша в София) и ще продължат участието си в Лигата на конференциите.

Майкъла: Нивото на отбора е паднало много ниско

Майкъла е категоричен, че нивото на "армейците" е много под очакванията и това е предимно вина на треньора Христо Янев. Въпреки това, той смята, че ръководството носи по-голяма отговорност, тъй като не се наема да го уволни. Илиев също така направи любопитен коментар, заявявайки, че в Борисовата градина идват "ненужните" кадри на ЦСКА 1948, визирайки хора като новия спортен директор Валентин Илиев и сина му - Теодор Иванов.

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"Изключително слабо представяне и в двата мача с ОФИ Крит. Наслушах се на какви ли не глупости, включително и от спортния директор Валентин Илиев. Имам чувството, че ЦСКА 1948 ни дава ненужните си, капитанът Теодор Иванов и той е играл там", заяви бившият защитник на ЦСКА. "Вината за отпадането по този начин е основно на Христо Янев. И въпреки това няма никаква реакция от шефовете и собственика. Аз не мога да го приема, защото съм побеждавал европейски шампиони и съм вдигал трофеи с този клуб. Гледам на нещата по друг начин. Те приемат, че ЦСКА върви в правилна посока. Лошото е, че и феновете явно са на това мнение. Това не съм го очаквал. Едва 20 процента от тях викаха "Оставка", а другите се радваха, въпреки загубата с общ резултат 0:5."

"Паднахме и от Макаби Тел Авив в София, преди да ни бие на два пъти осмият в първенството на Гърция и то с пет гола. Оставка обаче няма, странна работа", продължи Майкъла. "Христо Янев за себе си е прави - взе Купата, класира отбора в групите на един от евротурнирите. Той е старателен, дава всичко от себе си, но той толкова си може. Ръководството обаче би трябвало да иска повече от него, защото нивото на отбора е паднало много ниско."

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