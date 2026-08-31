Армия от 4700 войници в Азия: САЩ и съюзниците им дадоха стартов сигнал срещу "бъдеща агресия"

Индонезия, САЩ и няколко техни съюзници започнаха днес ежегодните си съвместни военни учения. Целта им е да се "възпрепятства всякаква агресия" в Азиатско-тихоокеанския регион. Ученията "Супер Гаруда Шийлд", които се провеждат от близо 20 години, тази година ще включват 4700 войници от Индонезия, САЩ и десетина други държави, сред които Великобритания и Франция, предаде Франс прес.

Ученията, които се провеждат на няколко места, по-специално на островите Суматра и Борнео, ще продължат до 11 септември.

Започналите днес учения, на които Италия и Тайланд, наред с други страни, изпратиха наблюдатели, са от решаващо значение за гарантирането на сигурността в Индо-тихоокеанския регион, заяви Патрик Джей Елис, командир на 4-та пехотна дивизия на САЩ. "Ситуацията със сигурността в Индо-тихоокеанския регион е сложна и е невъзможно бързо да се укрепят оперативните способности, след като кризата вече е избухнала", добави той от военно училище в Бандунг, източно от Джакарта, където бе даден официален старт на ученията.

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Те ще включват отработване на проникване на специалните части и учения по киберзащита, уточни Елис.

По-късно през тази година Индонезия и Китай трябва да проведат съвместни военни учения в рамките на "Хепинг Гаруда" – периодично провеждано учение, насочено към хуманитарна помощ, спасителни операции при бедствия и военно сътрудничество, посочва АФП.

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