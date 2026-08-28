Лудогорец си хареса юноша на Арсенал, който играе в Топ 5 първенствата

Ръководството на Лудогорец продължава да бъде активно на трансферния пазар. В Разград искат да подсилят състава на новия си треньор Томас Райс, който ще има трудната задача да върне отбора на върха. До момента "орлите" привлякоха египетския национал Хосам Абделмагид и младия български талант Михаил Полендаков. Те обаче не са приключили с трансферите. Летният прозорец е отворен до 8 септември, като се очаква до тогава да пристигнат още нови в Разград.

Лудогорец следи халф от Ла Лига, минал през школата на Арсенал

По последна информация бившите шампиони проявяват интерес към играч от испанската Ла Лига. Става въпрос полузащитника на новака Депортиво ла Коруня - Чарли Патиньо. Новината бе съобщена от местното издание "La Voz de Galicia". Медията не дава конкретни подробности относно потенциален трансфер. Основният акцент на информацията е, че Лудогорец има желание да доведе халфа по българските терени.

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Чарли Патиньо е юноша на Арсенал. Кариерата му в мъжкия футбол започва на Острова, където играе за отборите на Блекпул и Суонзи. През 2024 година Депортиво го купува за 1.2 милиона евро. През миналия сезон, в който отборът успя да се върне в елита на Испания, 22-годишният англичанин нямаше основна роля в състава. От началото на новата кампания пък дори не е попадал в групата за първите два мача в шампионата. Това подсказва, че възможността да напусне е реална. Платформата "Transfermarkt" го оценява на сума около 600 000 евро.

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