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От ЦСКА коментираха призивите на феновете за оставка на Христо Янев

31 август 2026, 10:13 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
От ЦСКА коментираха призивите на феновете за оставка на Христо Янев

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира горещите теми около тима след победата над Черно море. "Армейците" продължиха добрата си серия в Първа лига, след като постигнаха успех с 3:1 над "моряците". Въпреки това, феновете не спират да настояват за смяна на треньора Христо Янев. За пореден трибуните бяха огласени от викове: "Оставка". Илиев коментира това поведение на привържениците и футболистите, както и предстоящите срещи на тима от Лигата на конференциите.

Илиев коментира призивите на феновете, "поведението" на ЦСКА и жребия в Европа

По повод призивите на феновете за оставка на Янев, спортният директор каза: "Това е, защото манталитетът в ЦСКА винаги е бил да се борим за още и за още. Трябва да трупаме още победи, да сме гладни и жадни за още победи, да не се задоволяваме с поредната победа, а тя да ни мотивира." След предния мач на "червените" той бе категоричен, че ръководството стои твърдо зад Христо Янев.

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Валентин Илиев

"Моите впечатления са най-вече на база на поведението, което показвахме. До 2:0 играхме по най-добрия начин, след това не знам защо се промени поведението на отбора. Може би имаше леко подценяване. За играта е старши треньорът, аз затова коментирам поведението", заяви Илиев по повод представянето на отбора в двубоя с Черно море. Коментарът му беше много интересен, тъй като през последните седмици сериозно се спекулираше, че помага на треньора с тактиките на отбора: "Историята в ЦСКА ми е показала, че поведението винаги трябва да е на най-високо ниво и най-вече да има шампионски манталитет. Играта предпочитам да я коментира треньорът."

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Преди двубоя с Черно море "армейците" научиха жребия си за груповата фаза. Те ще се изправят срещу Монако, Нордселанд, Панатинайкос, Трабзонспор, КуПС и Тюн. Относно съперниците на ЦСКА в Европа Илиев заяви: "Ще се изправим срещу добри отбори, но винаги съм казвал, че няма по-добро нещо от това, трябва да излезем и да покажем нашия стил, да не се притесняваме. Наясно сме с класата на всички, но и те са хора като нас."

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ЦСКА Христо Янев Валентин Илиев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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