ЦСКА пак удари ЦСКА 1948 и помирисва топ 3 в Първа лига

14 февруари 2026, 16:40 часа 782 прочитания 0 коментара
ЦСКА постигна категоричен успех с 2:0 над ЦСКА 1948 при визитата си на стадион „Витоша“ в Бистрица в двубой от 21-вия кръг на Първа лига. Лео Перейра откри резултата в края на първото полувреме. В заключителната фаза на срещата Макс Ебонг сложи точка на спора. Отборът на Христо Янев победи този съперник два пъти в рамките на няколко дни. "Армейците" събраха събраха 37 точки и се доближиха на 3 от третия ЦСКА 1948.

Срещата стартира в спокойно темпо. В 22-рата минута Лапоухов се намеси при остро центриране на Франко. Малко по-късно Диало отправи слаб удар към стража на ЦСКА, който се справи без особени проблеми. В добавеното време на първата част Ето'о комбинира с Турицов, който центрира. Перейра показа съобразителност и вкара за 0:1.

До почивката Фредерик Масиел замени контузилия се по-рано Георги Русев. При гола на Перейра тимът от Бистрица беше с девет полеви футболисти. През втората част зрителите отново не станаха свидетели на бясно темпо. Жордао завърши добра атака на ЦСКА с много неточен шут. Лека-полека момчетата на новия старши треньор Александър Александров отпаднаха физически, което улесни задачата на гостите.

В 71-вата минута Алехандро Пиедраита направи своя официален дебют за ЦСКА, заменяйки голмайстора Лео Перейра, и показа активност по левия фланг. В 89-ата минута записалият пореден силен мач Брахими уцели греда. При добавката Ебонг бе на точното място, за да сложи точка на спора - 0:2.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
