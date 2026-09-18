Олисе заби хеттрик при 7-голов разгром на Байерн! Кейн пренаписа историята на Бундеслигата

Байерн Мюнхен разби Унион Берлин със 7:0 в първия мач от четвъртия кръг на Бундеслигата и записа най-резултатната си победа от началото на сезона. Баварците решиха двубоя още преди почивката, когато поведоха с 3:0, а след паузата продължиха наказателната акция. Майкъл Олисе се превърна в големия герой с хеттрик, докато Хари Кейн отбеляза два пъти и достигна историческата граница от 100 гола в германския елит.

Байерн унищожи Унион Берлин

Байерн започна постепенно, но след 18 минути вече водеше. Джамал Мусиала откри с великолепен удар от дистанция, а в 39-ата минута Хари Кейн беше точен от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Майкъл Олисе. Само четири минути по-късно французинът също се разписа, за да направи резултата 3:0 още преди почивката.

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След паузата Кейн отново намери мрежата в 54-ата минута, този път с глава след центриране на Олисе. В 70-ата минута Исмаел Сайбари вкара първия си гол с екипа на Байерн, а след това дойде шоуто на Олисе. Крилото реализира два пъти в рамките на три минути – в 73-ата и 76-ата – и оформи своя хеттрик.

Хари Кейн с историческо постижение

Освен разгрома, вечерта ще остане специална за Хари Кейн. Английският нападател вече има 100 гола в Бундеслигата, като стигна до юбилейната граница в едва 98 мача. Така той подобри досегашния рекорд за най-бързо достигане на 100 попадения в историята на германското първенство - постижение, което преди това принадлежеше на Дитер Мюлер, направил го за 129 срещи.

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