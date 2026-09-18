Спорт:

Олисе заби хеттрик при 7-голов разгром на Байерн! Кейн пренаписа историята на Бундеслигата

18 септември 2026, 23:27 часа 738 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Олисе заби хеттрик при 7-голов разгром на Байерн! Кейн пренаписа историята на Бундеслигата

Байерн Мюнхен разби Унион Берлин със 7:0 в първия мач от четвъртия кръг на Бундеслигата и записа най-резултатната си победа от началото на сезона. Баварците решиха двубоя още преди почивката, когато поведоха с 3:0, а след паузата продължиха наказателната акция. Майкъл Олисе се превърна в големия герой с хеттрик, докато Хари Кейн отбеляза два пъти и достигна историческата граница от 100 гола в германския елит.

Байерн унищожи Унион Берлин

Байерн започна постепенно, но след 18 минути вече водеше. Джамал Мусиала откри с великолепен удар от дистанция, а в 39-ата минута Хари Кейн беше точен от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Майкъл Олисе. Само четири минути по-късно французинът също се разписа, за да направи резултата 3:0 още преди почивката. 

Още: Байерн Мюнхен намери дългосрочен заместник на Хари Кейн

Хари Кейн

След паузата Кейн отново намери мрежата в 54-ата минута, този път с глава след центриране на Олисе. В 70-ата минута Исмаел Сайбари вкара първия си гол с екипа на Байерн, а след това дойде шоуто на Олисе. Крилото реализира два пъти в рамките на три минути – в 73-ата и 76-ата – и оформи своя хеттрик.

Хари Кейн с историческо постижение

Освен разгрома, вечерта ще остане специална за Хари Кейн. Английският нападател вече има 100 гола в Бундеслигата, като стигна до юбилейната граница в едва 98 мача. Така той подобри досегашния рекорд за най-бързо достигане на 100 попадения в историята на германското първенство - постижение, което преди това принадлежеше на Дитер Мюлер, направил го за 129 срещи.

Още: Юрген Клоп се скарал с легенда на Манчестър Сити заради звезда на Германия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен Бундеслига Унион Берлин
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес