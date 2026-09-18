Пълна ТВ програма на България на Европейското по волейбол 2026 - започват елиминациите

Българският национален отбор по волейбол започва битката си за европейската титла, а феновете вече знаят къде могат да гледат всички мачове на "лъвовете". България е домакин на част от Евроволей 2026, като всичките пет срещи на тима в груповата фаза ще се проведат в София. Първите три двубоя ще бъдат излъчени по MAX One, а следващите два - по bTV Action и онлайн на VOYO.

Кога и къде да гледаме Европейското първенство по волейбол 2026

34-ото Европейско първенство по волейбол за мъже ще се проведе от 9 до 26 септември в България, Италия, Финландия и Румъния. България попадна в група B, където ще срещне Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и настоящия европейски шампион Полша. Всички срещи на националния отбор от груповата фаза са с начален час 19:00.

Информацията за разпределението на телевизионните права е потвърдена от A1 и bTV Media Group. Първите три мача на България са по MAX One, докато срещите с Израел и Полша ще бъдат излъчени пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.

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При класиране на България за елиминационната фаза феновете отново ще могат да гледат срещите на националния отбор. Осминафиналите са насрочени за 19-21 септември, четвъртфиналите са на 22 и 23 септември, а полуфиналите са на 25 септември. Мачовете за медалите ще се проведат на 26 септември в Милано. При участие на България в елиминациите нейните срещи ще бъдат излъчвани едновременно от A1 и bTV Media Group.

Вече е ясна и окончателната група на Джанлоренцо Бленджино за Европейското:

Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонал: Венислав Антов

Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков

Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков

Либеро: Дамян Колев

България е в Група В на ЕвроВолей 2026 заедно с Република Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша. Националите ще изиграят петте си мача от груповата фаза в София, а първите четири отбора в крайното класиране ще продължат към осминафиналите.

Пълна ТВ програма на мачовете на България на Евроволей 2026

9 септември, 19:00 часа

11 септември, 19:00 часа

12 септември, 19:00 часа

14 септември, 19:00 часа

16 септември, 19:00 часа

19 септември, 19:00 часа

1/8-финал: България - Германия | bTV Action / VOYO

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