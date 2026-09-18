Брентфорд разгроми Челси във Висшата лига! Игор Тиаго наказа Емилиано Мартинес

Челси претърпя тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Брентфорд в лондонското дерби от петия кръг на Премиър лийг. "Сините" на Шаби Алонсо не успяха да се възползват от териториалното си преимущество през първата част, а след почивката рухнаха за по-малко от 40 минути. Джейдън Антъни откри, Игор Тиаго нанесе втория удар, а Фабио Карвальо сложи точка на вечерта в добавеното време.

Брентфорд победи Челси с 3 гола след почивката

Първото полувреме премина без голове, като и двата отбора имаха отделни възможности. Челси опитваше да притиска домакините с бързи подавания и центрирания, но защитата на Брентфорд се справи. В края на частта и Люис-Потър тества Емилиано Мартинес, но аржентинският страж не срещна сериозни затруднения.

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Само няколко минути след началото на второто полувреме Брентфорд стигна до първия гол. Джейдън Антъни се възползва от центриране и с глава прати топката във вратата на Мартинес. След попадението Челси се хвърли напред, но вместо изравняване получи втори тежък удар.

Около десет минути преди края Игор Тиаго се разписа след светкавична контраатака и практически реши мача. Бразилецът, който преди време носеше екипа на Лудогорец, се завърна сред титулярите на Брентфорд и този път остави сериозен отпечатък върху дербито.

В добавеното време Фабио Карвальо оформи крайното 3:0, с което Брентфорд записа убедителен успех. Победата продължи и добрата серия на "пчеличките", които преди мача нямаха загуба в първите си четири срещи от първенството.

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