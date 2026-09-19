Тръмп: Разбирам се добре с китайския лидер Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред репортери, че се разбира добре с китайския си колега Си Дзинпин, предаде Ройтерс. Американският държавен глава допълни, че очаква "много добра среща" между двамата в Белия дом идната седмица.

Тръмп плаши още медии със забрана на достъпа до Белия дом

Тръмп коментира и темата със забраната на достъпа до Белия дом за три медии, обявена от него в социалната му платформа Трут соушъл по-рано. Той заплаши, че може да спре още медии, часове след като направи това с телевизиите CNN и MSNow, както и с онлайн изданието "Политико".

"Не ги искам в офиса си", заяви Тръмп пред репортери в Белия дом по адрес на въпросните три медии. "Не ги искам тук. Мога да кажа, че забраната ще остане в сила колкото се може по-дълго", посочи американският държавен глава. Президентът републиканец заяви и за пореден път, че "войната с Иран ще приключи скоро".