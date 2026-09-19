Войната в Иран::

Страшната танцова чума през 1518 г.: Как една жена накара цял град да танцува до смърт

19 септември 2026, 7:30 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Страшната танцова чума през 1518 г.: Как една жена накара цял град да танцува до смърт

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история.

  • Героят на нашия разказ: фрау Трофея
  • Място на действието: Страсбург
  • Време за четене: Колкото едно кафе

През горещото лято на 1518 г. в Страсбург се случва нещо необяснимо – стотици хора започват да танцуват без прекъсване дни наред в центъра на града. Събитието е сред най-странните и мрачни епизоди в европейската история. При това не става дума за градска легенда, а за щателно документиран факт, описан в общинските хроники, медицинските бележки и кметските регистри.

Всичко започва с една жена – фрау Трофея. Без никаква видима причина тя излиза на тясната калдъръмена улица в града и започва да танцува. Няма музика, няма празник. Танцът ѝ продължава с часове, а по-късно и през цялата нощ. Въпреки че е изтощена до краен предел и краката ѝ кървят, тя не може да спре. 

До края на седмицата към нея се присъединяват още около 34 души. В рамките на един месец полуделите танцьори вече са над 400. Вълната засяга предимно жени, но сред тях има и мъже и деца. 

Хората танцуват до пълно изтощение. Сутрешните хроники отбелязват, че в пика на епидемията умират до 15 души на ден – от инфаркти, инсулти, дехидратация и пълно изтощение.

Още: Куртизанката, която командваше 80 000 пирати и накара династия Цин да сключи мир с нея

Фаталната грешка на властите

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Когато съветът на града и градските лекари се събират, за да решат какво да предприемат, те вземат изключително странно от съвременна гледна точка решение – лечението е още танцуване. Причината е, че според тогавашната медицина заболяването се дължи на "прегрята кръв", като властите стигат до извода, че ако хората изтанцуват манията си докрай, тя ще отмине. И затова те наемат музиканти (главно барабанчици), издигат дори дървена сцена и плащат на здрави и силни мъже да държат и подкрепят танцуващите, за да не падат. 

Резултатът е катастрофален – музиката и публичната сцена действат като катализатор и заразата се разпространява с още по-голяма сила.

Още: Ослепеният майстор и Апокалипсисът: Тайните на най-мистериозния часовник в Европа

Немска гравюра от около 1600 г., изобразяваща епидемията. Снимка: Wikipedia

Виждайки, че ситуацията излиза извън контрол, градският съвет се събира наново и този път забранява всякаква музика. Страдащите са качени на каруци и откарани в близкия планински параклис, посветен на Свети Вит в Цаберн (днешен Саверн, на около 40 км от Страсбург). Там започват да мажат краката им със светено масло, поставят върху тях малки кръстчета и извършват екзорсизъм, прогонвайки от тях демоните. До края на септември 1518 г. епидемията постепенно утихва и оцелелите си възвръщат контрола над телата.

Какво може да се е случило?

През вековете учените дават няколко възможни обяснения за този феномен.

Най-застъпената теория днес (защитавана от историка Джон Уолър) е, че Страсбург е бил сполетян от масова психогенна болест (масова хистерия). 1518 г. е година на ужасен глад, суша, епидемии от едра шарка и сифилис. Страхът и социалното напрежение били безпрецедентни. При такъв екстремен стрес населението, което твърдо вярвало в наказанията на Свети Вит, изпаднало в състояние на спонтанна масова психоза.

Но има и друга теория. Някои изследователи предполагат, че местните хора са се отровили със заразено брашно, което е съдържало мораво рогче (Claviceps purpurea) – гъбичка, която расте по ръжта. Тя съдържа алкалоиди, близки до ЛСД, и предизвиква халюцинации и гърчове. Теорията обаче е оспорвана, тъй като отравянето с мораво рогче обикновено спира притока на кръв към крайниците и прави продължителното физическо натоварване почти невъзможно.

Така или иначе случаят в Страсбург остава като един от най-плашещите примери за това как комбинацията от суеверие, екстремен стрес и масова психоза може да покоси наведнъж почти цял град.

Коя е фрау Трофея?

За самата фрау Трофея източниците от XVI век са запазили доста оскъдни биографични данни, въпреки че ролята ѝ е добре документирана в общинските хроники. Ето какво успяват да сглобят историците от запазените бележки на градския съвет и свидетелствата от онова време:

Фрау (г-жа) Трофея (или Трауфеа) е била омъжена жена от ниските слоеве на обществото. Хрониките споменават и съпруга ѝ. Когато тя излиза на улицата на 14 юли 1518 г. и започва внезапно да танцува, мъжът ѝ прави неколкократни опити да я укроти и да я прибере у дома, но тя не реагирала нито на думите му, нито на молбите на съседите.

Още на втория ден краката ѝ почнали да кървят и се покрили с мехури. През цялото време докато танцувала лицето ѝ било безизразно, а очите – изцъклени, като на човек, изпаднал в дълбок транс.

Още: Истории със сутрешното ви кафе: Легендата за дожа, който откраднал чужда булка

Гравюра на Хендрик Хондий по рисунка на Питер Брьогел, вероятен свидетел на епидемия във Фландрия, 1564 г. Снимка: Wikipedia

Трофея танцувала между 4 и 6 дни без прекъсване. От време на време припадала от пълно изтощение, заспивала за кратки периоди направо на калдъръма и при идване в съзнание веднага отново започвала да прави конвулсивни движения. Тъй като тя е била първият източник на заразата, властите решават да действат първо спрямо нея. По нареждане на градския съвет тя е качена на каруца и e изпратена в планината Вогези, в светилището на Свети Вит край Цаберн. След като свещениците извършват очистителни ритуали с нея, тя най-накрая спира да танцува и оцелява. След това следите й се губят.

Още: Истории със сутрешното ви кафе: Мечокът Войтек, който стана ефрейтор в полската армия

Историкът Джон Уолър, който посвещава цяла книга на събитието ("A Time to Dance, A Time to Die", публикувана през 2008 г.), предлага интересна хипотеза за фрау Трофея - той смята, че тя може да е била жертва на домашно насилие и безизходица. Уолър предполага, че Трофея в този период вероятно е била подложена на изключителен стрес – възможно да е страдала заради недоимък и загуба на деца (нещо изключително често срещано в гладната 1518 г.). Танцът й на улицата вероятно е бил подсъзнателен механизъм за бягство, изказва той своята хипотеза. Освен това понеже местните хора твърдо са вярвали, че Свети Вит наказва грешниците, карайки ги да танцуват лудо, нейният срив е приел точно тази форма. Когато съседите ѝ я виждат, вместо да я възприемат просто като полудяла, те са изпитали ужас, че "проклятието на Свети Вит" е паднало над града им, което е отключило масовата психоза и сред останалите.

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
събота съдби сутрешно кафе личности авторски събота сутрин Истории със сутрешното ви кафе
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес