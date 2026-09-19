Войната в Украйна:

Официално: Доналд Тръмп подписа "адските санкции" срещу Русия

19 септември 2026, 1:20 часа 886 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Официално: Доналд Тръмп подписа "адските санкции" срещу Русия

Американският президент Доналд Тръмп подписа в петък законопроекта за санкции срещу Русия, изготвен от покойния вече републикански сенатор Линдзи Греъм. Пакетът от мерки е наричан от мнозина „атомни санкции“, тъй като предвижда налагане на мита от 100% върху страни, купуващи руски петрол. Законопроектът има за цел да спре един от основните източници на доходи за Кремъл – продажбата на енергийни ресурси, с които Путин финансира войната си срещу Украйна.

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Камарата на представителите прие законопроекта с двупартийна подкрепа по-рано тази седмица. Сенатът го прие през август, въпреки че редица демократи изразиха загриженост, че той ще разшири митническите правомощия на президента. 

Какво предвижда законопроектът "Греъм"?

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Новият закон, позволява на президента да налага мита до 100% на петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ. Той също така санкционира руския президент Владимир Путин, който започна войната на Русия с Украйна, както и неговите правителствени служители, олигарси и руски банки и финансови институции. Законопроектът ще има най-голямо въздействие върху Китай и Индия, най-големите купувачи на руски суров петрол. Припомняме, че Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Белия дом на 24 септември. Законопроектът също така удължава санкциите върху енергийния и оръжейния сектор на Иран.

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Глобалната петролна криза, дължаща се на войната на САЩ с Иран, първоначално облагодетелства Русия. Към началото на войната администрацията на Тръмп временно разреши закупуването на руски петрол, който вече беше натоварен на кораби и пътуваше по море. 

Ролята на Линдзи Греъм

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Сенаторът Линдзи Греъм настояваше за приемането на законопроекта за санкции малко преди внезапната си смърт през юли. Той току-що се беше завърнал от пътуване до Украйна, когато почина във Вашингтон от разкъсана аорта. Греъм, който си отиде на 71-годишна възраст, бе един от най-близките съюзници на Доналд Тръмп. Той беше ревностен поддръжник на американската подкрепа за Украйна. „Путин няма да спре с Украйна“, каза сенаторът пред BBC през 2023 г. „Да проявиш слабост в Украйна, означава, че ще загубиш в Тайван“, допълни той.

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Войната на Русия в Украйна продължава без ясен край. По-рано този месец зетят на Тръмп – Джаред Къшнър, и специалният пратеник Стив Уиткоф посетиха Путин в Москва и украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Тръмп, който още преди да бъде избран обещаваше да спре конфликта в рекордно кратки срокове – буквално за 24 часа, изрази нееднократно разочарованието си. „Препятствието е между двама души, които се мразят“, каза наскоро американският президент след разговор с Путин. „Мисля, че повече от всичко друго, това са двама души, които се мразят“, добави той, визирайки Путин и Зеленски.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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