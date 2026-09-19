Висока избирателна активност и свидетелства за изборни нарушения: Как премина първият ден от вота в Русия?

Според данните на ЦИК към 21:00 часа на 18 септември, когато избирателните секции затвориха врати, избирателната активност през първия ден от тридневното гласуване в Русия възлиза на 29,62%. Тази цифра е публикувана на сайта на Централната избирателна комисия. Това е значително повече от показателите за първия ден на гласуването на миналите избори на 17 септември 2021 г. Тогава ЦИК съобщи за избирателна активност от 16,85 % по същото време от вота.

Очевидци отбелязаха опашки пред избирателните секции, включително в Екатеринбург. „Вече изчакахме на опашката за бензин. Сега стоим на опашка пред избирателните секции“, написа местна журналистка, като публикува кадри с опашката пред едно от градските училища, където работеха едновременно пет избирателни комисии.

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По-рано към видеото имаше надпис, че всички хора в опашката са „служители на заводи“, които „са били помолени да се пререгистрират от своите избирателни секции и са били докарани да гласуват в една“. Към момента този коментар липсва в профилите на журналистката.

На възможната подготовка за фалшифициране на резултатите в Санкт Петербург обърна внимание кандидатът за Законодателното събрание от партия „Яблоко“ Дмитрий Хорзов. На него и колегите му се е удало да открият в работата на ТИК-19 нещо, „което не се случва при реално гласуване“. „31 от 51 избирателни секции отчетоха избирателна активност в диапазона 17,9–18,0 %. Не „около осемнадесет“ — а почти едно и също число, до стотиците, в избирателни секции с напълно различен размер: както там, където в списъците има 750 души, така и там, където са 3000“, цитиран е да казва представителят на „Яблоко“. „Това е като да спечелиш джакпота в лотарията осем пъти подред. Убедени сме, че тези цифри не са били изчислени — те са били приведени в съответствие с ориентира отгоре от ~18%“, каза още той. Припомняме, че партия „Яблоко“ бе отстранена от участие във вота. Формацията се обяви против войната в Украйна.

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Хорзов уточни, че комисията не е обявила избирателната активност, освен това не е била публикувана информация кои избирателни секции имат разрешение да съхраняват бюлетини в стационарни урни, които при многодневно гласуване през нощта остават без контрол от страна на наблюдателите. „Избирателна секция № 1404 (ТИК № 27). ЧПРГ (член на избирателната комисия с право на решаващ глас — бел. ред.) е регистрирал 382 бюлетини в урните. В държавната система ГАС „Избори“ за същата секция са обявени 565 гласували“, гласи още едно съобщение на петербургския клон на „Яблоко“.

Лидерът на „Яблоко“ Николай Рибаков призова председателката на ЦИК Ела Памфилова „да спре произвола на служителите на избирателните комисии“, като изброи и други адреси, където членовете на „Яблоко“ са се сблъскали с проблеми, свързани със спазването на реда при провеждането на гласуването и контрола върху него. В избирателен участък № 62 в Коми наблюдателите откриха 48 вече попълнени бюлетини за „Единна Русия“, които все още не бяха пуснати в урната, съобщи депутатът от Държавната дума от КПРФ Олег Михайлов. След пристигането на място на служители на МВР заместник-председателката на комисията Светлана Захарова „написа заявление, че се е разболяла и днес, както и утре не може да продължи да работи в комисията“, уточни Михайлов.

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В Белгородска област чиновниците ден преди гласуването преместиха избирателната секция от едно пригранично селище в друго, без да организират транспортно обслужване. „А от Октябряски до Майски са 13 км под дронове...“, — оплакват се местните жители в социалните мрежи. На което кметът на Белгородския общински окръг Татяна Круглякова заяви, че „това решение е било взето въз основа на оперативната обстановка“: „Тъй като за нас най-важното е безопасността на нашите жители!“, каза тя. За онези, които не могат да стигнат сами, чиновниците припомниха телефоните за гласуване от дома.

„Николско също „обезопасиха“, като преместиха секциите ден преди гласуването. Благодаря. Качихме се на маршрутката и тръгнахме с автобуса. Най-безопасното място, където вече два пъти е падала бомба. Там е безопасно да се гласува. Създава се впечатлението, че специално се създават условия, за да не гласува цялото пригранично население“, пише друга жителка на Белгородска област.

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Изследователският антикорупционен проект „ДумаБинго“ на екипа на „Transparency International — Русия“ изчисли, че до изборите е бил отстранен всеки десети кандидат. Извън списъка останаха 495 души. Най-много отстранени кандидати има при „Яблоко“ — 221 отстранявания. От 83-мата независими кандидати в бюлетината са попаднали само четирима. Десетте други партии имаха 2859 утвърдени кандидати във федералните листи, от които само 85 не са стигнали до гласуването.

Изборите ще приключат на 20 септември.

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