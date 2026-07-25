„Идиотизъм!“: Градев скочи на БФС след решението Лудогорец да не плаща глоба за неизползване на българи

Скандалното решение на ръководството на БФС да освободи Лудогорец от компенсаторна такса за неизпълнение на изискването за местно тренирани състезатели през сезон 2025/26 бе прието „на нож“ от редица футболни функционери у нас. Както е известно, от централата обявиха, че разградчани няма да плащат записаните в наредбата близо 200 000 евро, тъй като с участието си в евротурнирите са увеличили солидарните плащания от УЕФА за останалите родни клубове.

Георги Градев излезе с дълга позиция по казуса

Адвокатът по спортно право Георги Градев бе един от първите, които скочиха на БФС след решението за освобождаването на Лудогорец от компенсаторната такса. Той използва профила си в социалните мрежи, за да пусне дълъг пост по темата. В него юристът определя действията на ръководството на футболния съюз: „Идиотизъм“. Според него решението „изглежда като ретроактивна промяна на правилата в полза на конкретен участник“ и „представлява явно неравно и дискриминационно третиране в рамките на БФС“.

Време е клубовете да поемат управлението на Първа лига

Георги Градев също така изрази мнение, че е време професионалните клубове в България да поемат управлението на Първа лига. По думите му така те ще могат да определят организационните правила на лигата, търговската и медийната стратегия, разпределението на приходите, критериите за солидарност и финансова устойчивост, механизмите за контрол и отчетност, стандартите за развитие на млади футболисти, както и начина, по който се използват средствата на професионалния футбол.

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