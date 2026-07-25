ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 25.07.2026

Съботният ден е изпълнен с много любопитни спортни събития, които обещават много емоции на зрителите. Феновете на българския футбол ще могат да проследят два мача от родната Първа лига. На Никола Цолов пък му предстои поредно спринтово състезание от сезона във Формула 2. Денят също така предлага волейбол, колоездене, моторни спортове, голф, тенис, фехтовка и още много събития, които може да гледате по телевизията.

Какво може да гледате по телевизията днес:

11:00 Волейбол: Бразилия – Италия, Лига на нациите, жени, МАХ Спорт 2

11:05 Формула 3: Спринт за ГП на Унгария, Диема спорт 3

12:00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 20, мъже, Евроспорт 1

12:20 Порше Суперкъп: Квалификация за ГП на Унгария, Диема спорт 3

13:30 Формула 1: Трета тренировка за ГП на Унгария, Диема спорт 3

13:30 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг, Евроспорт 2

14:00 Волейбол: Китай – Турция, Лига на нациите, жени, МАХ Спорт 2

15:15 Формула 2: Спринт за ГП на Унгария, Диема спорт 3

15:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 4

17:00 Формула 1: Квалификация за ГП на Унгария, Диема спорт 3

19.00 Футбол: ЦСКА 1948 – Ботев Враца, Първа лига, Диема спорт

19:00 Тенис: АТР 250 в Кицбюел, МАХ Спорт 1

19:30 Тенис: АТР 250 в Ещорил, МАХ Спорт 3

20:00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, трети ден, Евроспорт 2

21:00 Плуване: Игри на Британската общност, Глазгоу, втори ден, Евроспорт 1

21:15 Футбол: Локомотив София – Левски, Първа лига, Диема спорт

21:30 Тенис: АТР 250 в Ещорил, МАХ Спорт 3