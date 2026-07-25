Най-скъпото попълнение на Левски: Да скандират името ми след гол в Шампионска лига – това е сбъднат сън!

Бразилската медия „ge.globo“ направи обширен материал за новия нападател на Левски Рейналдо. Офанзивният футболист дойде на стадион „Георги Аспарухов“ през това лято от португалския Санта Клара, като „сините“ броиха за него 1,5 милиона евро. Кариоката вече откри головата си сметка, след като реализира две попадения за родния гранд при успеха с 4:0 над Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Бразилецът разкри какво е чуството да участваш в най-голямата европейска надпревара.

Рейналдо е преминал през доста трудности в кариерата си

„Няма как да го обясня, мечта за всички футболисти е да играят в Шампионската лига. Това е все едно да участваш на световното първенство. Бях много щастлив да помогна на отбора да се класира за следващата фаза, отбелязвайки два гола. Поглеждам назад и виждам, че преди две години, когато бях в Гуарани, много врати бяха затворени за мен, нямах почти нищо. Борих се много с ежедневни и всякакви проблеми. А накрая с молитви и подкрепата на семейството ми и постигнах тази цел!“.

„Засега съм се разписал само в един мач, но се надявам да вкарам още голове в Шампионската лига. Беше облекчение да вкарам, тежест падна от плещите ми. Това е сцена, на която всеки иска да играе. Детска мечта ми бе да изпитам тази емоция! Пълният стадион, да скандират името ми след попадение в Шампионската лига – това е сбъднат сън!“, каза Рейналдо.

„Кои бяха трудностите? Преживях негативен момент в Крисиума, в крайна сметка изпаднахме в трета дивизия, това беше разочароващ етап в кариерата ми. Но все пак успях да направя скок като отидох в Атлетико Паранаензе. Това беше момент на съзряване, от който научих много. През 2022-ра получих сериозна контузия, бях година извън игра. Тогава обаче президентът на Санта Клара Бруно Висенте ми направи предложение. Въпреки че се завръщах от контузия, португалците те ми се довериха, защото ме следяха от младостта ми. Приех предложението, но заради контузията все още не бях много уверен. Бях преотстъпван, беше трудно, но вижте ме сега“, добави нападателят.

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