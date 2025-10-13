Войната в Украйна:

Президентът на Сърбия обвини народа за състоянието на националния отбор и нападна селекционера

13 октомври 2025, 15:59 часа 387 прочитания 0 коментара
Президентът на Сърбия Александър Вучич обвини сръбския народ за поражението срещу Албания. Западната ни съседка загуби с 0:1 в мач от третия кръг на квалификациите за Мондиал 2026. Така на практика "орлите" загубиха шанс да се класират на Световното първенство. Срещата се изигра в Лесковац, а някои журналисти спекулираха защо мачът не се е провел в Белград. Според тях причината бе страхът на президента от това, което може да се чуе по трибуните в сръбската столица. Както е известно, протестите срещу режима на Вучич продължават.

Тази теория предизвика 20-минутен монолог от страна на президента. Вучич разви тезата си защо мачът се е играл в Лесковац и директно нападна критиците си и феновете в Белград: "Не смея ли да го чуя? Слушам го от 2013 г. насам на всеки мач, защото това е вашата работа. Защото изпращате активистите си да правят само това, защото те не правят нищо друго. Вие мразите футбола, мразите баскетбола, мразите волейбола. Затова ви питам, кога в Белград сме подкрепяли националния си отбор? Защо играхме в Лесковац? Защото снощи в Лесковац до 83-ата минута, когато бяхме с 0:1 срещу Албания, викахме за Сърбия. Те не обърнаха гръб на нашия отбор."

Драган Стойкович

Вучич с критики и срещу националния селекционер

"Щастливи сме, когато трябва да ги посрещнем, под балкона се събират 5-6 хиляди души, лъжем, че са 20 хиляди, и това е добре. Но ако някой се провали някъде, веднага става най-лошият в света", започна Вучич, след което се обърна срещу националния селекционер Драган Стойкович - Пикси, който подаде оставката си след загубата: "Ти, Пикси, не знаеш как да риташ топката, никога през живота си не си играл футбол. И когото и да доведем след това, а ние нямаме нито един треньор в първите 5 лиги - нито един, независимо кого ще доведем, който да е спасител през първите 5 дни, а след 20 дни започва омразата срещу него. Защото не ме е взел в отбора, а някой друг..."

"Искате ли да ви припомня как вчера изпратихме националния отбор? В Ниш в продължение на 6-7 часа, докато момчетата почиваха за мача, точно пред хотела на нашия отбор се събраха 200-300 безделници. Мислеха, че албанците са дошли да ги освиркват. Не бяха албанци, а блокади, защото на блокадите не им хареса, че от другата страна на града са се събрали 5-6 хиляди души, които не пречат на нашите футболисти...", сподели Вучич. Според него основните причини за състоянието на сръбския национален отбор са липсата на подкрепа от страна на публиката в Белград, умишленото нарушаване на концентрацията на играчите от страна на протестиращите срещу режима му, както и негативното медийно отразяване, фокусирано върху празните трибуни преди мача.

Дария Александрова
