Пълен стадион чака България за историческа битка с Люксембург

Националният отбор по футбол на България ще се изправи срещу Люксембург пред почти пълни трибуни в четвъртия си двубой от настоящото издание на Лигата на нациите. До вечерта преди срещата са били продадени около 8000 билета за мача на "Стад де Люксембург", съобщава Sportal.bg. Капацитетът на модерното съоръжение е малко под 10 000 зрители, а домакините очакват свободните места също да бъдат запълнени.

България още не е допускала гол на този стадион

"Стад де Люксембург" е сравнително ново съоръжение, открито през 2021 година. Българският национален отбор вече има два мача на него и все още не е допускал попадение. През ноември 2022 година "лъвовете" завършиха 0:0 с Люксембург в приятелска среща. Две години по-късно двата отбора отново се срещнаха на същия стадион, този път в Лигата на нациите, а България спечели с 1:0. Единственото попадение тогава отбеляза Андриан Краев в 23-тата минута.

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Интересът към срещата сега също е сериозен. За сравнение, при победата на България през 2024 година официалната посещаемост беше 8307 зрители.

"Лъвовете" пишат любопитна история

Днешната среща ще бъде третото гостуване на България на "Стад де Люксембург". Според Sportal.bg по този начин "лъвовете" ще станат първият чуждестранен национален отбор, който играе три пъти на новото съоръжение.

Двубоят Люксембург - България е тази вечер от 21:45 часа българско време.

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