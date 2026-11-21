Новият наставник на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино даде първата си пресконференция след назначаването си начело на "червените дяволи". Специалистът говори за плановете си за развитието на отбора и предстоящия му дебют срещу Ливърпул. Той подчерта, че иска да постави ново начало в клуба, като същевременно потвърди, че Бруно Фернандеш ще продължи да бъде капитан.

Почетино иска смел футбол и ново начало в Манчестър Юнайтед

„Не знам дали в миналото сме били близо до това да се стигне дотук. Важното е, че сега сме тук и много се радваме. Това е невероятен клуб. Още когато бях много млад в Нюелс Олд Бойс, Хорхе Грифа, когото приемах като втори баща, ми каза: „Маурисио, бъди готов, защото никога не знаеш кога ще дойде твоят момент и ще се появи възможността.“ Подготвяхме се, без да си поставяме за цел да отидем в конкретен клуб. Мисля, че бяхме готови, ако тази възможност се появи. На клуб като Манчестър Юнайтед не можеш да откажеш.“

„Последните няколко дни бяха посветени на адаптацията. Времето ни притиска и трябва да подготвим отбора така, че да сме конкурентоспособни срещу Ливърпул. В момента сме изцяло съсредоточени върху неделния мач“, разкри Почетино.

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„Дойдохме с идеята да изградим нещо от нулата, стъпвайки на собствените си идеи. Обичаме да работим и тук срещнахме хора, които ни подкрепят. Това може да улесни адаптацията ни. Трябва да помогнем на играчите да се развиват и да намерим начин отборът да се представя добре. За културата се говори толкова много, че оставаш с впечатлението, че са нужни десет години, за да я изградиш. Културата и идентичността на Юнайтед са много ясни. Това е клуб с богата история, който дълги години е бил сред най-добрите в света. Трудно е да се намери друг клуб с такива мащаби като Манчестър Юнайтед”, сподели аржентинецът.

„Става въпрос за изграждане на наш собствен път. Миналото няма да ни помогне. Няма смисъл да мислим за вчерашния ден. Усещаме подкрепата и ще работим изключително усърдно, за да помогнем на играчите да разгърнат потенциала си. Това е приоритетът.“

„Винаги е трудно, когато поемаш нов отбор. Дори да дойдеш през лятото, понякога нямаш време да изградиш състава. Когато пристигнеш по средата на сезона, може да откриеш, че играчите имат нужда от нещо, което можеш да им дадеш. Нашата работа е да се адаптираме и да помогнем на отбора да направи крачка напред. Знаем какво означава този клуб за феновете. На играчите наистина им пука. Те искат да се представят добре заради привържениците, заради себе си, заради приятелите и семействата си. Още с идването ни усетих, че съзнават отговорността си и са отдадени. Трябва да им създадем условия да покажат таланта си”, коментира наставникът.

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„Бруно е нашият капитан и е много важен футболист. Всеки играч обаче трябва да усеща, че е важен. Още от първия ден видях колко отдадени са всички. Вчера прекарахме три часа в разговори с футболистите в кабинета ми. С някои от контузените още не съм говорил, но през следващите дни ще разговарям с всеки.“

„Знам, че съм старши треньор. Аз съм човекът, който ще определи състава за неделя, аз ще избера титулярните единадесет и ще решавам какви смени да направя. В бъдеще бих искал да участвам във всички ключови решения, свързани със състава. Понякога работя много по-добре, когато съм старши треньор или просто треньор, отколкото когато съм мениджър. Не е задължително да имаш правото на крайно решение само защото си мениджър. Възможно е като треньор да имаш по-голяма тежест при вземането на решения. Всичко зависи от структурата, от комуникацията и от взаимоотношенията между различните звена в клуба.“, сподели той.

„Искаме да играем смело и да покажем това на терена. Когато говорим за статистика, контекстът е много важен. Без него е опасно да се правят изводи, защото данните лесно могат да бъдат манипулирани. Понякога числата показват нещо, което после виждаш и на терена. Ще работим за подобряване на показателите си във всички зони на терена. Тук сме, за да изградим нещо заедно с играчите и клуба, да се представяме добре и да печелим мачове.“

„Ние сме хора на терена. Обичаме да усещаме тревата, да долавяме мириса ѝ и всеки ден да помагаме на играчите да стават по-добри. Работата с национален отбор е различна, но научаваш много. Мисля, че сега сме много по-добри треньори“, завърши Почетино.

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