Дания призова държавите от Европейския съюз да предприемат "конкретни действия", с които да демонстрират европейска сила спрямо Русия, съобщи Reuters. Това се случва, след като властите обявиха, че са осуетили опит за покушение, за който се твърди, че е бил планиран от руското разузнаване. Информацията се съдържа в съобщение, изпратено до правителствата в ЕС, чието съществуване беше потвърдено от двама дипломати.

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В документа, с който агенцията разполага и който е бил изпратен снощи до висши европейски дипломати, се посочва, че съюзът трябва да наложи допълнителни ограничения върху достъпа на руски граждани до Шенгенското пространство. Предложенията включват спиране на издаването на туристически визи за руснаци, както и въвеждане на обща политика в рамките на Шенген за непризнаване на руски паспорти, които не са биометрични.

Дания ще представи предложенията си на среща на посланиците на страните от ЕС в Брюксел в понеделник.

Руското посолство в Копенхаген вече заяви, че обвиненията на Дания не са подкрепени с доказателства.

По-рано председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарността на Европейския съюз към Дания и осъди категорично "опита за убийство на американско-украински гражданин в Дания, организиран от руските разузнавателни служби". "Това беше атака на европейска земя. Това е неприемливо. Заставаме с пълна солидарност зад Дания и всичките страни членки, станали цел на руските хибридни атаки", заяви тя.

Фон дер Лайен допълни, че ЕС ще предложи скоро "нова европейска стратегия за сигурност", за да засили готовността и възпирането.

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Припомняме, че властите в Дания експулсираха руския военен аташе и привикаха посланика на Москва в Копенхаген, след като датското разузнаване разкри предполагаем руски заговор за покушение срещу украинско-американския рапър Киевстоунър на датска територия.

Случаят тръгва от 25 септември, когато Киевстонер е трябвало да изнесе концерт в датския град Шарлотенлунд. Малко преди шоуто полицията спира за проверка автомобил, в който открива два пистолета, два ножа и билет за концерта. Събитието е спешно отменено, а органите на реда задържат общо четирима мъже. На двама датски граждани вече са повдигнати официални обвинения в опит за убийство и подпомагане на чуждо разузнаване. Според разследването обвиняемите имат връзки със забранената в страната престъпна групировка "Лоялни към фамилията", за която има данни, че активно е търсила контакти с Русия. Ръководителят на датското разузнаване Расмус Кифер-Кристенсен заяви директно, че покушението е било планирано от руските разузнавателни служби.