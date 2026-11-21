НАТО е дал разрешение на шведски изтребител "Грипен" да свали руска ракета над Полша, но той така и не откри огън, за да свали руската крилата ракета Х-101, навлязла във въздушното пространство на страната. Причината са „изключително сложни метеорологични условия“. Това стана ясно от изявление на генерал Иренеуш Новак, командващ Оперативното командване на въоръжените сили на Полша, който разкри нови подробности за инцидент от ранните часове на 20 ноември.

Общо три руски обекта навлязоха в полското въздушно пространство. Един от тях – ракета Х-101, се разби край Нови Липовец, на около 50 километра от украинската граница.

ОЩЕ: Туск: Руските ракети в Полша са преднамерена провокация. Знае ли Русия какво прави?

🤔 A Swedish Gripen was authorized by NATO to shoot down a Russian missile over Poland — but never opened fire During Russia’s attack on Ukraine, a Swedish fighter jet attempted to intercept a Kh-101 cruise missile that had violated Polish airspace. NATO authorized the pilot to use weapons, but severe weather conditions prevented him from reliably identifying the target. As a result, the missile was not shot down, according to General Ireneusz Nowak, commander of the Polish Armed Forces’ Operational Command. In total, three Russian objects violated Polish airspace. One of them, a Kh-101 missile, crashed near Nowy Lipowiec, approximately 50 kilometers from the Ukrainian border. — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026

Защо пилотът не е стрелял?

В нощта срещу петък Русия предприе една от най-мащабните си въздушни атаки срещу Украйна от началото на войната. Полските радари са засекли общо 11 въздушни цели в близост до границата, които са представлявали потенциална заплаха, а три от тях директно са нарушили полското въздушно пространство.

Още в 1:40 ч. местно време в Полша са задействани предупрежденията, активирана е наземната противовъздушна отбрана, а във въздуха са вдигнати два полски изтребителя F-16 от базата в Ласк и два шведски изтребителя „Грипен“, които патрулират в рамките на съюзническата мисия на НАТО. Полша е получавала в реално време и данни от Украйна чрез системата „Вираж“ за местата на изстрелване и траекторията на ракетите.

Командването на НАТО е дало зелена светлина на шведския пилот да унищожи навлязлата ракета. По правилата на Алианса в мирно време обаче пилотът е длъжен да извърши сигурна визуална или техническа идентификация на целта, преди да натисне спусъка, за да се избегне поразяване на граждански обект. Гъстата облачност и тежкото време са попречили на пилота да потвърди целта със стопроцентова сигурност, заради което той е взел решение да не използва въоръжението си.

ОЩЕ: Тръмп: Путин по погрешка е пратил дронове и "малки" ракети в Полша (ВИДЕО)

Къде паднаха обектите?

В резултат на инцидента три руски обекта паднаха на полска територия на различни локации, без да причинят жертви или ранени. Един от тях – стратегическа крилата ракета „въздух-земя“ Х-101, се разби в безлюден район край Нови Липовец, на около 50 километра от украинската граница.

Ракетата Х-101 е едно от основните оръжия на руската стратегическа авиация (изстрелва се от бомбардировачи Ту-95МС и Ту-160), има обсег около 4000 километра и носи бойна глава с тегло около 400 килограма.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди „грубите нарушения“ на полското небе, а генерал Новак подчерта, че за Варшава няма никакво съмнение кой стои зад атаката.

Не е първият подобен случай

Инцидентът от 20 ноември е вторият случай през последните месеци, в който именно руска ракета Х-101 пада на полска земя. В края на юли друга такава ракета се разби в гориста местност в Люблинско войводство, оставяйки кратер. Тогава полските разследващи установиха, че ракетата е била произведена само няколко месеца по-рано.