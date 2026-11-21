Взрив е избухнал тази нощ на яхта под български флаг, закотвена на Халкидическия полуостров, съобщава солунският информационен сайт thesstoday.gr. При експлозията е пострадал един човек – капитанът на яхтата, който е гръцки гражданин. Той е бил сам на борда по време на инцидента. При взрива капитанът е получил изгаряния по лицето и крайниците и е откаран в болница в Солун. Според информацията състоянието му не буди тревога.

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Инцидентът е станал на яхтеното пристанище в Сани на полуостров Касандра, Халкидики.

В резултат на експлозията яхтата е започнала да се пълни с вода и са предприети мерки за изпомпването ѝ. Превантивно е поставено и заграждение около плавателния съд, за да бъде ограничено евентуално замърсяване на морето.

Засега гръцките медии не съобщават какви са вероятните причини за тежкия инцидент, пише БТА.