Прихванати радиокомуникации, сблъсък по време на зареждане в бурно море и гневни закани за екзекуция на корабен инженер белязаха провалена операция на руската фрегата "Неустрашими" край британското крайбрежие в края на октомври, разкрива в публикация британският в. естник "Times". Инцидентът се е разиграл между 21 и 23 октомври, когато фрегатата от флота на Русия се е опитала да зареди гориво от снабдителния танкер "Валентин Риков" край бреговете на английското графство Есекс.

ОЩЕ: Пак гори "Адмирал Макаров": Руският ледоразбивач нещо няма късмет (СНИМКИ)

Според прихванатите разговори, цитирани от изданието, екипажът е бил под сериозно напрежение – моряците са съобщили, че разполагат с гориво за едва около два дни, а операцията се е бавила и заради проблеми с документацията.

Влошеното време и силното вълнение са превърнали маневрата в изпитание. При бурно море двата кораба са се сблъскали, като според данни на западни медии и източници от НАТО са нанесени леки щети без данни за пострадали.

Именно по време на усложненията и провалите при презареждането в радиоефира са прозвучали крайни заплахи: "Трябва да го изведем на хеликоптерната площадка и да го екзекутираме там, пред всички", заявил според сведенията един от моряците, визирайки корабен инженер, когото държал отговорен за проблемите.

😳 Russian sailors threatened to execute a ship's engineer after a botched refueling operation and collision off the British coast The Times published intercepted radio communications from the Russian frigate Neustrashimy, whose crew struggled to refuel from the tanker Valentin Rykov off the coast of Essex. “We need to take him out to the helipad and execute him there in front of everyone,” one sailor reportedly said, referring to an engineer he blamed for the refueling problems. The incident unfolded between October 21 and 23. During the operation, the frigate collided with the tanker in rough seas. The crew also faced paperwork delays and reported having only about two days of fuel left. The ships eventually abandoned the attempt and sailed toward eastern Scotland, where they managed to refuel in calmer waters. — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026

След неуспешния опит край Есекс двата руски съда са се отказали от зареждането на място и са поели към по-спокойни води край източното крайбрежие на Шотландия, където в крайна сметка са успели да попълнят запасите си от гориво. На 22 октомври те са били следени и от британския патрулен кораб HMS Tyne, както и от разузнавателен дрон MQ-9B Protector. На 27 октомври "Неустрашими" и "Валентин Риков" са засечени заедно в датския проток Голям Белт на обратния си път към Балтийско море.

ОЩЕ: Путин изпрати кораб с ракети "Циркон" с изключен транспондер до Германия: Сянката на ескалация надвисна над НАТО

Случаят хвърля светлина върху напрежението и изтощението при продължителните мисии на руския флот край Великобритания. По данни на западни издания и източници от НАТО фрегатата "Неустрашими" е прекарала над три месеца край британските брегове, като една от задачите ѝ е била да ескортира танкери от т.нар. "сенчест флот" на фона на затегнатите санкции. Според източници от Алианса продължителното плаване и натовареният график принуждават руския флот да отлага ремонти и модернизация и увеличават риска от инциденти в морето.