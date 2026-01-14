Разкриха (донякъде) колко прибира Левски за трансфера на Борислав Рупанов

Членът на борда на директорите на Гурник Забже Михал Сиара даде интервю пред „Weszlo“, в което бе попитан за привличането на Борислав Рупанов от Левски. Той обясни, че с тази сделка клубът реинвестира част от печалбата от продадени футболисти. Сиара разкри донякъде колко ще приберат "сините", като точните му думи бяха: "Тази година Рупанов ще ни струва 150 000 евро". Остава неясно дали това е цялата сума, или част от нея.

Левски прибира 150 000 евро или повече?

„За нас този играч е на много приемливо ниво. Тази година ще ни струва 150 000 евро“, коментира Сиара пред „Weszlo“. „Няма да е голям разход за бюджета на клуба“, допълни той. Борислав Рупанов се завърна на стадион „Георги Аспарухов“ през лятото, след като през миналия сезон игра като преотстъпен в Септември София. До момента централният нападател има на сметката си общо 26 мача за Левски във всички турнири, в които се е отчел с четири попадения и три асистенции.

Офанзивният футболист има договор със „сините“ до лятото на 2027 година. Според портала „Transfermarkt“ цената на младия талант е около 1,2 милиона евро. Евентуалната продажба на Борислав Рупанов ще постави Левски в доста деликатна ситуация. Причината е, че в момента тимът на Хулио Веласкес разполага само с него и Мустафа Сангаре в предни позиции.

