Самуил Петканов се "кандидатира" за изпълнителен директор на ЦСКА и обеща уникални промени

Популярният сатиричен журналист Самуил Петканов се "кандидатира" за нов изпълнителен директор на ЦСКА. Създателят на сайта НЕ!НОВИНИТЕ написа саркастичен коментар под официалното съобщение на ЦСКА, че се разделя с Радослав Златков, за да предложи "кандидатурата" си с обещания за уникални промени в клуба - от пивоварна на новия стадион до предоставяне на Football Manager 2026 на Методи Томанов, за да прави селекцията на "червените".
Ето какво пише Самуил Петканов в коментар под поста на ЦСКА във Фейсбук:
"Кандидатирам се за поста. Купил съм FM 2026 на pre-order, но няма да имам време да го играя и ще дам активационния ключ на Методи Томанов да реди селекцията.
Няма по-подходящ човек от мен за позицията. За откриването на стадиона ще викна Kategorie C да пеят, а вместо джънк фуд в закусвалните под трибуните ще доведем полевата кухня на българската армия.
Също така част от VIP боксовете в сектор А ще бъдат заети от пивоварна, за да се произвежда хубаво пиво, с което публиката да задоволява жаждата си за радостни мигове с отбора, защото понастоящем човек трябва да е на 3 промила, за да може да приеме случващото се в клуба.
Имаме и човек, който ще осигури да продаваме бирата в Кауфланд и с приходите да купим нови крила."
