Сериозен кандидат за Първа лига се раздели с треньора си: шефът обясни защо

Фратрия е един от сериозните кандидати за промоция в Първа лига през този сезон. Варненци са на второ място във Втора лига, като изостават с цели 8 точки от първия Дунав Русе, но и имат преднина от 3 пункта пред третия Янтра Габрово. Струва си да се отбележи, че „драконите“ са изиграли 2 мача по-малко от преследвачите си. Изненадващо или не, Фратрия се раздели със старши треньора Алексей Савинов, а финансовият благодетел на клуба Виктор Бакуревич обясни защо.

Фратрия се раздели с Алексей Савинов по взаимно съгласие

От Фратрия обявиха, че клубът се разделя със старши треньора Алексей Савинов по взаимно съгласие, след което му благодари за свършената работа и му пожела успех. На свой ред, финансовият благодетел на клуба Виктор Бакуревич направи дълго изявление, в което обясни причините за раздялата със специалиста. Той също му благодари и обяви, че от Фратрия вече са започнали работа с нов треньор.

Виктор Бакуревич: „Той наистина свърши сериозна работа“

Ето и цялото изявление на Виктор Бакуревич: „Преди всичко искам да благодаря на Алексей Савинов за свършената работа и за големия принос, който той има за развитието на Фратрия. Благодарение на неговата работа и на целия треньорски щаб отборът днес се бори за влизане в Първа лига. Той наистина свърши сериозна работа заедно с треньорите и с всички футболни мениджъри на клуба.

„Тук всичко се случва много бързо“

Но за мен футболът е бизнес, както и другите бизнеси, с които съм се занимавал и се занимавам. Дори бих казал, че това е най-трудният бизнес, с който някога съм се сблъсквал. Тук всичко се случва много бързо – сроковете са кратки, а изискванията към резултатите са изключително високи. Основната задача на Фратрия е да играе интензивен, атакуващ и агресивен футбол, който да не дава възможност на съперника да диша спокойно. За съжаление, според мен, това не беше постигнато в пълна степен.

„Българският футбол често изглежда твърде бавен“

Смятам също, че това е една от основните причини хората в България да не ходят толкова активно на стадионите. Нека бъдем честни – причината не е нито в цената на билетите, нито в инфраструктурата на стадионите. Преди 30 години стадионите също не бяха идеални, но хората ходеха на футбол. Проблемът е, че българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим, с малко интензивност и малко чисто игрово време. А хората не искат да гледат нещо, което не ги увлича. Защо някой да плаща пари и да ходи на стадиона, ако играта не е интересна?

„Ние вече започнахме работа с нов“

Аз искрено искам тази тенденция да се промени. Искам моят клуб да играе различен футбол – бърз, агресивен и интересен от първата до последната минута. Именно затова в определен момент нашите виждания за развитието на отбора с треньорския щаб се разминаха. Наложи се да взема трудно и може би за някои разочароващо решение. Ние вече започнахме работа с нов треньор и ще се стремим преди всичко към играта, която искаме да виждаме. Убеден съм, че когато играта е правилна, резултатите също ще дойдат“.

