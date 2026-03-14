Правителството на Гюров:

14 март 2026, 11:46 часа 359 прочитания 0 коментара
Сериозен кандидат за Първа лига се раздели с треньора си: шефът обясни защо

Фратрия е един от сериозните кандидати за промоция в Първа лига през този сезон. Варненци са на второ място във Втора лига, като изостават с цели 8 точки от първия Дунав Русе, но и имат преднина от 3 пункта пред третия Янтра Габрово. Струва си да се отбележи, че „драконите“ са изиграли 2 мача по-малко от преследвачите си. Изненадващо или не, Фратрия се раздели със старши треньора Алексей Савинов, а финансовият благодетел на клуба Виктор Бакуревич обясни защо.

Фратрия се раздели с Алексей Савинов по взаимно съгласие

От Фратрия обявиха, че клубът се разделя със старши треньора Алексей Савинов по взаимно съгласие, след което му благодари за свършената работа и му пожела успех. На свой ред, финансовият благодетел на клуба Виктор Бакуревич направи дълго изявление, в което обясни причините за раздялата със специалиста. Той също му благодари и обяви, че от Фратрия вече са започнали работа с нов треньор.

Още: Шефът на ПФЛ изригна: Не може отбор с четири фена да казва „малко са ми парите от ТВ права“

Виктор Бакуревич: „Той наистина свърши сериозна работа“

Ето и цялото изявление на Виктор Бакуревич: „Преди всичко искам да благодаря на Алексей Савинов за свършената работа и за големия принос, който той има за развитието на Фратрия. Благодарение на неговата работа и на целия треньорски щаб отборът днес се бори за влизане в Първа лига. Той наистина свърши сериозна работа заедно с треньорите и с всички футболни мениджъри на клуба.

„Тук всичко се случва много бързо“

Но за мен футболът е бизнес, както и другите бизнеси, с които съм се занимавал и се занимавам. Дори бих казал, че това е най-трудният бизнес, с който някога съм се сблъсквал. Тук всичко се случва много бързо – сроковете са кратки, а изискванията към резултатите са изключително високи. Основната задача на Фратрия е да играе интензивен, атакуващ и агресивен футбол, който да не дава възможност на съперника да диша спокойно. За съжаление, според мен, това не беше постигнато в пълна степен.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Емблематичен български тим призовава за подкрепа на 77-годишен бивш футболист, който се грижи сам за четирима внуци

Черноморец - Фратрия

„Българският футбол често изглежда твърде бавен“

Смятам също, че това е една от основните причини хората в България да не ходят толкова активно на стадионите. Нека бъдем честни – причината не е нито в цената на билетите, нито в инфраструктурата на стадионите. Преди 30 години стадионите също не бяха идеални, но хората ходеха на футбол. Проблемът е, че българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим, с малко интензивност и малко чисто игрово време. А хората не искат да гледат нещо, което не ги увлича. Защо някой да плаща пари и да ходи на стадиона, ако играта не е интересна?

„Ние вече започнахме работа с нов“

Аз искрено искам тази тенденция да се промени. Искам моят клуб да играе различен футбол – бърз, агресивен и интересен от първата до последната минута. Именно затова в определен момент нашите виждания за развитието на отбора с треньорския щаб се разминаха. Наложи се да взема трудно и може би за някои разочароващо решение. Ние вече започнахме работа с нов треньор и ще се стремим преди всичко към играта, която искаме да виждаме. Убеден съм, че когато играта е правилна, резултатите също ще дойдат“.

Още: Легенда на Лудогорец напусна именит български клуб

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Втора лига Първа лига Фратрия
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес