Рубен Аморим определи шансовете на Ман Юнайтед да влезе в Шампионска лига

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим оцени шансовете на отбора да се класира за Шампионската лига през сезон 2026/27 като "реалистични". Португалският специалист вярва, че неговият отбор трябва да се стреми към това, но фокусът трябва да бъде върху всеки следващ мач, тъй като класирането е много гъсто и може да претърпи множество промени в следващите седмици. В момента Юнайтед е десети с 21 точки след 13 кръг, но са на само три пункта зад четвъртия Челси.

Основната цел на Манчестър Юнайтед е да не губи точки и да запази позицията си

"Разбирам въпроса и ако таблицата го позволява, ако е възможно, да играем по един мач седмично, трябва да се стремим към това. Но след това погледнете таблицата и всички са с две точки назад. Всичко може да се промени за една седмица. Нека се съсредоточим. Мисля, че най-добрият начин да действаме, особено с нашия отбор, е да мислим само върху следващия мач. Ако го спечелим, поне ще запазим позицията си. Това е основната цел", заяви Аморим.

"Влизане в зоната на Шампионската лига през следващите седмици – да, това е реалистично. Що се отнася до бъдещето – не знам. Искам да остана близо до тази позиция следващата седмица. А после ще видим", каза още той преди домакинството на Уест Хям от междинния 14-и кръг, в който и Челси, и Ливърпул загубиха точки.

