Добруджа измъчи Лудогорец, но два гола на Видал бетонираха „орлите“ в Топ 4

04 декември 2025, 14:58 часа 119 прочитания 0 коментара
Последният в Първа лига Добруджа измъчи здраво действащия шампион Лудогорец в мач от 18-ия кръг на българското първенство. Въпреки това „орлите“ успяха да вземат трите точки, след като се наложиха над домакините с 2:0. В герой за разградчани се превърна Кайо Видал, който реализира и двете попадения във вратата на добричлии. Благодарение на успеха си Лудогорец се бетонира в Топ 4 на шампионата.

Лудогоерец поведе в самия край на първата част

Двубоят започна в лежерно темпо като през първия четвърт час опасни положения пред една от двете врати липсваха. Първото по-сериозно положение дойде в 16-ата минута, когато Кайо Видал намери Текпетей на празна врата, но Венцислав Керчев се хвърли на шпагат и предотврати гол в мрежата на Добруджа. Малко по-късно Ерик Биле се озова на добра позиция, но не успя да насочи добре топката и тя излезе в аут.

Добруджа отговори с добър удар на Йонатан Куеро, който обаче мина покрай вратата на Лудогорец. В самия край на първата част „орлите“ най-накрая поведоха. Текпетей изведе Видал на отлична позиция и той с прецизен удар в далечния ъгъл матира Галин Григоров за 1:0.

След почивката Кайо Видал вкара втория си гол

След почивката Лудогорец продължи да бъде по-активния тим на терена. В 55-ата минута Сон стреля опасно, но топката мина над напречната греда. Четвърт час по-късно Ивайло Чочев се озова на добра позиция, но и неговият изстрел не застраши Галин Григоров.

Все пак в 73-ата минута Лудогорец стигна до така важния втори гол във вратата на Добруджа. Ивайло Чочев намери Кайо Видал, който реализира второто си попадение в срещата. До последния съдийски сигнал повече голове не паднаха и „орлите“ се поздравиха с трите точки.

Класирането в Първа лига

След успеха си Лудогорец събра 33 точки и се изкачи на трето място във временното класиране в Първа лига. Лидер е Левски с 41. Втори е тимът на ЦСКА 1948 с 36 пункта. Четвъртата позиция е за отбора на ЦСКА, който има 31 точки в актива си. Добруджа остава последен с едва 11 пункта. На Лудогорец им остават още два мача в Първа лига до края на годината. В последния 19-ти кръг „орлите“ се изправят срещу Славия у дома. На 19 декември пък разградчани са гост на Берое в отложен мач от шестия кръг.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
