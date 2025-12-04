Треньорът на Лудогорец: Играчите са професионалисти и следват плана ни, трябва да се подобрим в атака

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо остана доволен от представянето на неговия тим при победата над Добруджа. Както е известно, „орлите“ се наложиха над последния в Първа лига с 2:0. Попаденията за разградчани бяха дело на Кайо Видал. След последния съдийски сигнал норвежкият специалист похвали играчите си за старанието им, но сподели, че отборът трябва да подобри представянето си във фаза атака.

Хьогмо обясни, че неговите играчи са страхотни професионалисти и следват плана, който са начертали той и колегите му в треньорския щаб. Норвежецът допълни, че всички в тима работят усилено в тактически план, но все още нямат достатъчно тренировки заедно и затова нещата не винаги се получават.

„Работим много върху тактиката“

„Мисля, че дадохме малко повече пространство на съперника през първото полувреме. След това се прибрахме малко, за да бъдем по-добре подредени в защита. Записахме трета суха мрежа, което ме радва. Имаме страхотен вратар и това ме прави щастлив. Знаем, че трябва да подобрим играта си във фаза атака. През второто полувреме показахме по-добро лице. Днес освен победата може да извлечем и много други позитиви“.

„Радвам се, че футболистите са професионалисти и следват плана ни. Дори футболистите, които се появяват от резервната скамейка го правят и това ни показва, че имаме много опции. Трябва да бъдем достатъчно добри, както в защита, така и в атака. Работим много върху тактиката, макар и да не сме имали достатъчно на брой тренировки. Ние трябва да се подобряваме. Предпочитам да говорим за следващия двубой със Славия. Надявам се да пренесем позитивите от днешния мач в следващия“, заяви Пер-Матиас Хьогмо.

