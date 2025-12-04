Атанас Пеканов: Когато си събрал 100 000 души против себе си, нямаш много ходове пред себе си

"С въодушевление наблюдавах събитията от протеста в понеделник. Аз самият не очаквах това да се случи. Не очаквах толкова много хора, различни, всякакви хора и то не само в София, да изявят недоволство към текущата политическа власт", коментира бившия вицепремиер Атанас Пеканов.

Според него трудно всички тези хора ще се съберат заради някои части на бюджета, които бяха правилно критикувани. "Едва ли 100 000 души в София ще дойдат заради данък дивидент. Има много по-голямо недоволство, нетърпимост към прекалената власт. Някои хора, които се чувстват недосегаеми, обиждат млади български граждани без причина", казва той.

"Смятам, че когато народните представители от ДПС-Ново начало обиждат младите хора с думи като "мръшляци", то те са истинските провокатори на протеста, а най-голямата причина за протеста е лидерът на партията - Делян Пеевски", обясни той. "Когато си събрал 100 000 души против себе си, нямаш много ходове пред себе си", смята Пеканов.

Подкрепата за протестите е разпространена практически в различните опозиционни електорати, както и сред негласуващите, а контрастно изглеждат електоратите на партиите в управляващата формация. По-необичайното този път е по-скоро постепенното свикване с идеята и за предсрочни избори.

Нещо, което прочел в социалните мрежи е, че голяма част от протеста са били млади хора, които изпитват нетърпимост. Пеканов призна, че не вижда вече бъдещето си в партийна листа. "Два типа хора, които трябва да бъдат там - постигналите много в кариерата си и могат да дадат много на държавата си. Аз смятам, че съм постигнал, но имам още. И такива, които са решили да стават професионален политик", заяви Пеканов.

"През тази година не съм се срещал с президента, поздравявали сме се за рождени дни. Нямаме контакти за установяване на партия. Не сме разговаряли за негова възможна партия. Не мисля, че ще съм част от каквато и да е нова партия", каза Пеканов. Той заяви, че партия фаворит няма. Последната една седмица смята, че Асен Василев и Ивайло Мирчев имат правилна позиция.

