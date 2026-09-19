Витанов не затвори вратата за разговори с ГЕРБ и ДПС за новия ВСС, имало най-много основание да се говори и с "Възраждане"

"Разговори с ДПС и ГЕРБ не са водени, на този етап не предвиждаме такива. "Възраждане" имат най-много основание да говорим с тях, защото никога не са били част от управлението. Опитваме с ПП да разговаряме, там е една идея по-трудно. Разговаряме и с ДБ, които искат съдебна реформа". Това бяха част от думите на председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред bTV по повод стартиралата процедура по избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Според него обсъжданията щели да покажат кой иска досегашния състав да продължи да работи.

Относно темата с изнесените данни от вътрешния министър Иван Демерджиев за отклонявани средства от обществени поръчки за мантинели в посока финансиране на полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай, Витанов обясни:

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"Надявам се Прокуратурата да реагира адекватно. Една част от данните са от разследване на МВР по линия на малтийските служби. Надявам се на активни действия на съдебната власт. Нямам намерение да коментирам реакцията на Пеевски - фокусирал съм се върху новия Висш съдебен съвет, нов главен прокурор, реформа в съдебната система и завръщане на истинското правосъдие", каза той.

На въпрос може ли да президентския вот да скара партиите в парламента и то току преди избора на новия ВСС, Витанов изрази надежда, че това ще остане състезание на аргументи и кандидатури и няма да се стигне до "черни кампании и гнусни истории", визирайки помилването на т. нар. "Петричкия Ескобар" от президента Илияна Йотова.

Медицинско чудо или заблуда?

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"Помилването е върховен акт на милосърдие", започна обяснението си Витанов и разкри по-детайлна информация с казуса с помилването на Огнян Атанасов, който предизвика бурни политически реакции и обществено недоволство.

"Той или е медицинско чудо, в което аз вярвам, или е заблудил комисията. Може да трябва да си платя сега глоба за разкриване на лични данни, но да ви кажа констатациите на седемте лекарски светила в тази комисия. В експертизата пише, че е претърпял катастрофа 1999 г. с деменция, после има онкологично заболяване, след това инсулт, перфорирана язва и перитонит. Здравословното му състояние представлява риск за живота му, но не очаквайте Йотова с ядрено-магнинтия резонанс да отиде да провери достоверността на тази експертиза. Кой от опонентите ни би оставил този човек в затвора? А и да ви напомня, все пак - помилват се престъпници, а не ангели, нали сме наясно с това?", каза Витанов.

Той обърна внимание, че в качеството си на вицепрезидент Йотова е една от най-малко възползвалите се от този инструмент на помилване - едва 28 души за пет години. "Петър Стоянов е помилвал 700-800 души, макар да има и политически затворници", припомни Витанов.

За него обаче случая "Петрохан" не трябва да бъде политизиран, въпреки да отчете, че "политическата връзка" била ясна.

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