"Гласове в главата ми наредиха да убия Тръмп": Арестуваха въоръжен мъж до Белия дом

Мъж, въоръжен с три огнестрелни оръжия, сред които и пушка, бе арестуван в непосредствена близост до Белия дом във Вашингтон. Оръжията са били намерени в автомобила му при акция на американската агенция за охрана на президента Сикрет сървис. Информацията бе потвърдена в официално съобщение на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. ОЩЕ: Видеокадри показват как Сикрет Сървис допуска провал при третия атентат срещу Тръмп
Мъжът казал на агентите, че гласовете, които чува, са му наредили да дойде във Вашингтон и да убие американския президент Доналд Тръмп, се казва в изявлението на ведомството.
Заподозреният е от Венецуела и пребивава в САЩ незаконно, допълва Министерството на вътрешната сигурност.
Агентите са информирали, че освен трите огнестрелни оръжия са открили десетки патрони в колата, която е била обявена за открадната.
Сред обвиненията, които може да бъдат повдигнати на венецуелеца, са за незаконно притежание и пренасяне на огнестрелни оръжия. Той е бил арестуван в четвъртък вечерта на "Булеварда на Конституцията", южно от Белия дом, след като агенти на Сикрет сървис са забелязали, че той се държи подозрително в паркирания си автомобил.
BREAKING: A Venezuelan illegal immigrant accused of threatening to kill President Trump was arrested near the White House after three firearms and ammunition were found inside a stolen vehicle, DHS confirms to Fox News. Secret Service agents spotted the suspect acting suspiciously along Constitution Avenue. When they approached, DHS says he told them he was hearing voices directing him to Washington to kill the president. Authorities recovered an AR-15-style rifle, a MAC-10, a Glock 43X and ammunition from the vehicle. DHS says the suspect illegally crossed the Texas border in March 2024 and was released into the country under the Biden administration. He now faces multiple weapons and vehicle-related charges, while ICE has lodged a detainer. See the charges and what DHS is revealing about the suspect’s immigration history: https://t.co/G0WlODB8pe @BillMelugin_— Fox News (@FoxNews) November 6, 2026