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"Гласове в главата ми наредиха да убия Тръмп": Арестуваха въоръжен мъж до Белия дом

07 ноември 2026, 11:20 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Гласове в главата ми наредиха да убия Тръмп": Арестуваха въоръжен мъж до Белия дом

Мъж, въоръжен с три огнестрелни оръжия, сред които и пушка, бе арестуван в непосредствена близост до Белия дом във Вашингтон. Оръжията са били намерени в автомобила му при акция на американската агенция за охрана на президента Сикрет сървис. Информацията бе потвърдена в официално съобщение на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. ОЩЕ: Видеокадри показват как Сикрет Сървис допуска провал при третия атентат срещу Тръмп

Мъжът казал на агентите, че гласовете, които чува, са му наредили да дойде във Вашингтон и да убие американския президент Доналд Тръмп, се казва в изявлението на ведомството.

Заподозреният е от Венецуела и пребивава в САЩ незаконно, допълва Министерството на вътрешната сигурност.

Агентите са информирали, че освен трите огнестрелни оръжия са открили десетки патрони в колата, която е била обявена за открадната.

Сред обвиненията, които може да бъдат повдигнати на венецуелеца, са за незаконно притежание и пренасяне на огнестрелни оръжия. Той е бил арестуван в четвъртък вечерта на "Булеварда на Конституцията", южно от Белия дом, след като агенти на Сикрет сървис са забелязали, че той се държи подозрително в паркирания си автомобил.

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Доналд Тръмп опит за убийство Белия дом Сикрет Сървис
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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