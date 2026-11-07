"Горе главата": Шефът на НАТО утешава Тръмп след изборния крах

Горе главата. Това е казал генералният секретар на НАТО Марк Рюте на американския президент републиканец Доналд Тръмп след междинните избори за Конгрес на САЩ, на които Демократическата партия спечели мнозинство и в двете камари на парламента - Сената и Камарата на представителите. Бившият премиер на Нидерландия каза и че НАТО е "платформа, в която американците могат да демонстрират своята сила".

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"Това е до голяма степен в наш интерес, при положение, че ние - европейците, все още не сме в състояние да го направим сами", посочи той пред Bloomberg.

Генералния секретар на алианса смята и че "е малко вероятно войната на Русия в Украйна да завърши с победа и за двете страни". Той изказа мнение, че подобни конфликти обикновено приключват с мирно споразумение, в което има някакви компромиси.

Рюте подчерта, че Европа трябва да остане бдителна относно заплахата от Русия дори и след края на войната в Украйна.

По време на интервюто Рюте бива попитан и за предишни свои изказвания, включително за случая, в който нарече Тръмп "татенце". Той отговори, че използването на подобни неформални епитети е било "голяма грешка" от негова страна.