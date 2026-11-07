Енчо Керязов: "Поздравих Карлос Насар, знам какво му е"

Карлос Насар за пореден път донесе гордост на България, този път от Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Той стана световен шампион в категорията до 95 кг. Насар вече се прибра в България, а при посрещането му в София говори министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Той сподели, че е пожелал на Карлос да има време със семейството си, тъй като знае какво е да бъдеш толкова ангажиран.

Енчо Керязов: "Пожелах му да има време"

Ето какво каза Енчо Керязов: "Поздравих Карлос Насар за спечелената световна титла. Това е много голям успех не само за него и за българската тежка атлетика, но и за целия български спорт, защото хора като него служат за вдъхновение за децата. Пожелах му да има време, което да отдели на семейството си. Знам какво му е и колко зает с ангажименти е той, но се надявам, че ще има време за тях, защото те са първите хора, които са повярвали в него".

Още: Новият шеф на щангите: "Карлос запази лицето на спорта, надявам се на Световната купа"

Карлос Насар постави три световни рекорда

Карлос Насар взе световната титла в Китай с пълна доминация. В категорията до 95 кг той не просто стана шампион, а взе три златни медала, като по пътя си постави три световни рекорда. В изхвърлянето той стана първи със 185 кг. В изтласкването Насар вдигна 230 кг, като това щеше да му осигури медал и в тежка категория. А на двубоя Карлос записа рекордните 415 кг.

Още: "Златният" Карлос Насар на родна земя: "Тази титла е различна, България заслужава първо място"