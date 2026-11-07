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Новият шеф на щангите: "Карлос запази лицето на спорта, надявам се на Световната купа"

07 ноември 2026, 11:13 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Новият шеф на щангите: "Карлос запази лицето на спорта, надявам се на Световната купа"

Карлос Насар вече се завърна на родна земя, след като стана световен шампион по вдигане на тежести. Той взе три златни медала с три световни рекорда на Световното първенство в Нинбо, Китай, като вдигна 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването. На голямото посрещане на Насар присъства и новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев. Той благодари на Карлос, като заяви, че тежкоатлетът е запазил лицето на спорта.

Асен Златев: "Надявам се в скоро време да получим финансирането"

Ето какво каза Асен Златев: "Искам да благодаря от името на цялата тежкоатлетическа общественост и от мое име на Карлос, че имаме такова представяне, което да запази лицето на нашия спорт. Представянето на останалите състезатели е такова, каквото би следвало да се очаква, когато те 7-8 месеца, а може би и повече са били без заплати и е нямало какво да ядат и как да тренират нормално. Надявам се в скоро време да получим финансирането от Министерството на младежта и спорта и в тази връзка искам да благодаря на министерството за подкрепата, която получаваме, на министър Керязов и на всички други, които помагат на нашия спорт. Много сме доволни и се надявам, че тази подкрепа ще продължи и в бъдеще.

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Асен Златев

"Вече започнахме работа, но все още нямаме легитимност"

От нас пък зависи да подобрим нещата и да възстановим българското вдигане на тежести до нивото, на което му се полага.По-спокоен съм, когато знам, че ще получим финансиране, но се надявам и вписването в Търговския регистър да стане по-бързо. Вече започнахме работа, но все още нямаме легитимност и не можем да подписваме документите, които трябва да текат по срокове. Надявам се на Световната купа в Катар да имаме по-голям набор от състезатели. Това зависи и от това дали ще получим финансиране дотогава. За Карлос е ясно, че ще участва.

За другите - ще видим колко от тях ще отидат. Ние искаме да са максимално много хора, но има и такива с контузии. Ако получим финансирането, ще можем да направим и държавното първенство, което е важно за клубовете за следващата година, за да могат да си получат субсидиите".

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вдигане на тежести Карлос Насар Световно първенство по вдигане на тежести Асен Златев
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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