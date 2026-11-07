Скандалът в семейството на Меган Маркъл се разраства: Втори член е разследван за педофилия

Полубратът на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл - Томас Маркъл-младши, е заподозрян в блудство с деца, следвайки примера на баща си, съобщава People. По време на разследването за детска порнография и педофилия срещу бащата на Меган - Томас Маркъл, свидетели са дали показания, че непълнолетни момичета са били довеждани в дома на Маркъл-младши във Филипините.

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Роднина на съпругата на принц Хари твърди, че той е заснел безобидни видеоклипове с тях за TikTok. "Има индикации, че синът също може да е замесен. Засега обаче той се третира само като лице, представляващо интерес и все още не се счита за заподозрян", каза филипинският вътрешен министър Джонуик Ремула.

Именно Томас Маркъл-младши е подал жалба срещу баща си, което е предизвикало мащабно разследване.

На 3 ноември филипинската полиция потвърди, че изображения, свързани със сексуално насилие над деца, са открити на компютри в дома на брата на Меган в град Себу.

Самият Томас Маркъл-старши се яви пред съда в САЩ, след като беше обвинен в притежание на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. 82-годишният Маркъл бе арестуван във Флорида, след като Федералното бюро за разследване (ФБР) претърсило две складови помещения в района на Лос Анджелис, които той наемал от 2008 г., съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

Срещу него е повдигнато едно обвинение за притежание на непристойни изображения на деца. Маркъл отрече обвиненията, определяйки ги като „болни лъжи“.