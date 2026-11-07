За дербито с ЦСКА: Веласкес разкри дали Сержиньо и Бурас ще се налични за Левски

Ден преди първото дерби с ЦСКА за сезона в Първа лига, старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция. На нея той засегна темата с контузените футболисти, като заяви, че Асен Митков и Радослав Кирилов със сигурност пропускат срещата. Сержиньо и Акрам Бурас все още са под въпрос. Веласекс обърна внимание и на ЦСКА, като заяви, че са много силен отбор, но не иска да се сравнява с новия наставник Маркус Гиздол.

Хулио Веласкес: "В процес да възстановяване сме"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "Засега Сержиньо и Бурас са под въпрос. Трябва да видим днешното тренировъчно занимание как ще протече. След това ще вземем решение. В процес да възстановяване сме. Както всеки отбор на света, първите 48 часа тече процес на възстановяване. В момента не сме напълно възстановени. Говоря за футболистите, които изиграха голяма част от двубоя. Това важи и за противниковия отбор. От емоционална гледна точка това са ситуации, в които трябва да покажем зрялост. Ако продължим да мислим за мача от четвъртък, със сигурност ще загубим. Ако напълно забравим мача в четвъртък, можем да сме в ситуация, в която да се преборим за победата.

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"ЦСКА може да ни направи труден деня"

Митков и Кирилов със сигурност няма да могат да играят. Все още трябва да премислим различни ситуации, за да изберем стартовите 11. Вчера имахме възстановителна тренировка, ще решим днес. ЦСКА е много добър отбор с добри индивидуалности. Имат много енергия. Можеха без проблем да постигнат позитивен резултат срещу Панатинайкос. ЦСКА може да ни направи труден деня. Имаме цялата увереност на света, че ще направим добър мач и ще го спечелим. Аз проявявам уважение към всеки един мой колега и работата му. Не искам да влизам в сравнения с Гиздол. Ако искаме да се представим добре, трябва да покажем същия ритъм".

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