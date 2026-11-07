Спорт по ТВ днес - 7 ноември

Както всяка седмица, уикендът предлага изобилие от спорт, което не ни оставя да скучаем през почивните дни. Днес ще можем да наблюдаваме мачове както от българския футбол, така и от световния. "Мастърс"-а в Париж продължава към ключовите си фази, а във Формула 1 наближаваме същинската част от Гран при на Бразилия. А телевизионната програма ни е подготвила още моторни спортове, волейбол, фигурно пързаляне, снукър, голф и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

10:30 Фигурно пързаляне: Гран при на Китай, Евроспорт 2

12:00 Младежки Олимпийски игри, БНТ 3

12:40 Фигурно пързаляне: Гран при на Китай, Евроспорт 2

13:30 Снукър: Международен шампионат, Евроспорт 1

13:30 Футбол: Първа лига, Ботев Враца - Локомотив Пловдив, Диема спорт

13:50 Moto GP: Гран при на Катар, Макс спорт 2

14:30 Футбол: Висша лига, Лийдс - Тотнъм, Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, Рексъм - Уулвърхямптън, Диема спорт 3

15:00 Футбол: Ла Лига, Малага - Расинг Сантатндер, Макс спорт 4

15:30 Тенис: "Мастърс" в Париж, Макс спорт 1

16:00 Колокрос: Европейско първенство, Евроспорт 2

16:00 Футбол: Първа лига, Славия - Черно море, Диема спорт

16:00 Футбол: Серия А, Каляри - Фрозиноне, Макс спорт 3

16:30 Мото 3, Мото 2: Гран при на Катар, Макс спорт 2

16:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Бразилия, Диема спорт 3

17:00 Футбол: Висша лига, Арсенал - Хъл Сити, Диема спорт 2

17:15 Футбол: Ла Лига, Еспаньол - Депортиво ла Коруня, Макс спорт 4

18:00 Тенис: "Мастърс" в Париж, Макс спорт 1

18:30 Футбол: Първа лига, Лудогорец - ЦСКА 1948, Диема спорт

18:45 Волейбол: Дея - Локомотив Авиа, Max One

18:50 Moto GP: Гран при на Катар, Макс спорт 2

19:00 Футбол: Серия А, Парма - Болоня, Макс спорт 3

19:30 Футбол: Висша лига, Нотингам Форест - Манчестър Сити, Диема спорт 2

20:00 Хокей на лед: НХЛ, Нашвил - Сейнт Луис, Макс спорт 1

20:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Бразилия, Диема спорт 3

21:00 Зуфа 12: Боксово събитие, Диема спорт

21:45 Футбол: Серия А, Рома - Сасуоло, Макс спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Валенсия - Реал Мадрид, Макс спорт 4

22:00 Футбол: Чемпиъншип, Питърбро - Рединг, Диема спорт 2

22:00 Кейдж Уориърс: Галавеер в Лондон, Макс спорт 2

22:00 Голф: PGA Тур, Евроспорт 2