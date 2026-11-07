Веласкес: "Три отбора са с по-голям бюджет от Левски, преценката за българския футбол е грешна"

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди дербито с ЦСКА, което ще се проведе на 8 ноември. На първо място той говори за състава на "сините". След това той обърна внимание и на другите клубове от Първа лига. Испанският специалист заяви, че има три отбора, които имат по-голям бюджет от Левски. Той е на мнение, че преценката на външните хора за българския футбол е грешна.

Хулио Веласкес: "ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво"

Хулио Веласкес обърна внимание на това дали Сержиньо и Акрам Бурас ще бъдат налични за Левски срещу ЦСКА. След това говори и за другите клубове: "Има три институции, които имат по-високи бюджети. Знам публично, че ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво от нас. Ние с организация искаме да отидем в правилната посока, за да изравним това. ЦСКА 1948 успява да прави добри трансферни прозорци с бюджета, с който има.

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"България е невероятна страна"

Има и други отбори, които вървят нагоре с развитието си. Отбори като Ботев Пловдив, които имат много добри условия. Хората навън имат грешна преценка за България и продукта тук. Истината е, че България е невероятна страна и аз съм изключително щастлив и доволен. Ако поставим това във футболния контекст, смятам, че първенството ни има много потенциал да се развива. Смятам, че може да се направи много добър продукт".

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