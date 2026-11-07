Ударени кораби край България:

"Златният" Карлос Насар на родна земя: "Тази титла е различна, България заслужава първо място"

07 ноември 2026, 10:51 часа 755 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Златният" Карлос Насар на родна земя: "Тази титла е различна, България заслужава първо място"

Карлос Насар се завърна на родна земя, след като стана световен шампион по вдигане на тежести в категория до 95 кг. Българинът отвя конкуренцията, като записа 3 световни рекорда на Световното първенство в Нинбо, Китай. Насар взе три златни медала - в движението изхвърляне, където вдигна 185 кг (световен рекорд), в движението изтласкване, където вдиган 230 кг (световен рекорд) и на двубоя, където общите му килограми достигнаха рекордните за категорията 415 кг. При завръщането си в България Карлос говори пред медиите, като заяви, че тази му титла е различна от предишните, тъй като има нова конкуренция.

Карлос Насар: "Тази титла е различна"

Ето какво каза Карлос Насар: "Благодаря ви от сърце, за мен е истинско удоволствие да имам такава подкрепа. Изпитвам огромна радост и усещам любовта на хората. Усещам как спортът сплотява. Винаги съм знаел какво носи на обществото спортът, но сега усещам топлината на хората. Осъзнавам каква отговорност нося и се надявам да нося само радост и сила. Тази титла е различна заради много нови конкуренти. Старите ми конкуренти бяха спрели да се борят с мен, а сега има хора с нова енергия, които не ме познават толкова добре и искащи да ме свалят от първото място. Аз исках да покажа, че България заслужава не по-малко от първото място.

Още: Карлос Насар щеше да спечели медал и в тежката категория на Световното първенство по щанги

Карлос Насар

"Исках да им покажа, че те са моите шаранчета"

Трудно преодолях проблемите, около месец преди Световното вече бях сравнително здрав. Знам кой съм, с характер и воля се справих. Това е истинско българско сърце, което не се поддава на болка и страх, което е готово само да върви напред за България. Посвещавам победата на цяла България и на моя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред нас и не искам да се забравя името му. Имам сега предстоящи състезания в Бундеслигата и после Световна купа в Катар декември. Имаше много закачливи видеа от конкурентите ми, че са ме били вече и са ми взели трона.

Исках да им покажа, че те са моите шаранчета и затова отпразнувах така. Аз ги познавам още с един поглед - вече ми е повече от ясно, че ще ги победя. Вярата доста ми помага, това е на първо място за мен, за да съм безупречен на всяко състезание. Надявам се някой ден да съм единственият щангист с четири златни олимпийски медала".

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вдигане на тежести Карлос Насар Световно първенство по вдигане на тежести
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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