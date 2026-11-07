"Златният" Карлос Насар на родна земя: "Тази титла е различна, България заслужава първо място"

Карлос Насар се завърна на родна земя, след като стана световен шампион по вдигане на тежести в категория до 95 кг. Българинът отвя конкуренцията, като записа 3 световни рекорда на Световното първенство в Нинбо, Китай. Насар взе три златни медала - в движението изхвърляне, където вдигна 185 кг (световен рекорд), в движението изтласкване, където вдиган 230 кг (световен рекорд) и на двубоя, където общите му килограми достигнаха рекордните за категорията 415 кг. При завръщането си в България Карлос говори пред медиите, като заяви, че тази му титла е различна от предишните, тъй като има нова конкуренция.

Карлос Насар: "Тази титла е различна"

Ето какво каза Карлос Насар: "Благодаря ви от сърце, за мен е истинско удоволствие да имам такава подкрепа. Изпитвам огромна радост и усещам любовта на хората. Усещам как спортът сплотява. Винаги съм знаел какво носи на обществото спортът, но сега усещам топлината на хората. Осъзнавам каква отговорност нося и се надявам да нося само радост и сила. Тази титла е различна заради много нови конкуренти. Старите ми конкуренти бяха спрели да се борят с мен, а сега има хора с нова енергия, които не ме познават толкова добре и искащи да ме свалят от първото място. Аз исках да покажа, че България заслужава не по-малко от първото място.

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"Исках да им покажа, че те са моите шаранчета"

Трудно преодолях проблемите, около месец преди Световното вече бях сравнително здрав. Знам кой съм, с характер и воля се справих. Това е истинско българско сърце, което не се поддава на болка и страх, което е готово само да върви напред за България. Посвещавам победата на цяла България и на моя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред нас и не искам да се забравя името му. Имам сега предстоящи състезания в Бундеслигата и после Световна купа в Катар декември. Имаше много закачливи видеа от конкурентите ми, че са ме били вече и са ми взели трона.

Исках да им покажа, че те са моите шаранчета и затова отпразнувах така. Аз ги познавам още с един поглед - вече ми е повече от ясно, че ще ги победя. Вярата доста ми помага, това е на първо място за мен, за да съм безупречен на всяко състезание. Надявам се някой ден да съм единственият щангист с четири златни олимпийски медала".

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